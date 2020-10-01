İngiltere'de plastik pipet yasaklandı
İngiltere’de artık, plastik pipet ve kulak temizleme çubuklarının satışı yasak. Yasak tüm işletmeleri kapsıyor.
GÜNDEM 01.10.2020, 14:35
İngiltere’de artık, plastik pipet ve kulak temizleme çubuklarının satışı yasak. Yasak tüm işletmeleri kapsıyor. Ancak hastane ve restoranların, engelli ya da bu ürünlere ihtiyacı bulunanlar için plastik pipet bulundurması zorunlu hale getirilecek.İngiltere'de tek kullanımlık plastik pipet, kulak temizleme çubuğu ve kokteyl karıştırıcıların satışı ve dağıtımı yasaklandı.
Karar geçen yıl mayıs ayında alındı. Ancak salgın nedeniyle 1 Ekim'e yürürlüğe girdi.
Plastik pipet, kulak temizleme çubuğu ve kokteyl karıştırıcıların kullanımı için getirilen yasak tüm işletmeleri kapsıyor.
Ancak hastaneler, barlar ve restoranların engelli ya da özel ihtiyaçlı kişiler için plastik pipet bulundurması zorunlu hale getirildi.
İngiltere'deki yeni uygulama kapsamında 1 Ekim'den önce alınmış plastik pipetler Nisan 2021'e kadar kullanılabilecek.
Ülkede yılda yaklaşık 5 milyar plastik pipet, 2 milyar kulak çubuğu ve 300 milyon kokteyl karıştırıcının kullanıldığı tahmin ediliyor.
Avrupa Komisyonu, Haziran 2019'da plastik bardak, çatal-kaşık, pipet, balon çubuğu ve kulak çubuklarını yasaklamıştı.
Karar geçen yıl mayıs ayında alındı. Ancak salgın nedeniyle 1 Ekim'e yürürlüğe girdi.
Plastik pipet, kulak temizleme çubuğu ve kokteyl karıştırıcıların kullanımı için getirilen yasak tüm işletmeleri kapsıyor.
Ancak hastaneler, barlar ve restoranların engelli ya da özel ihtiyaçlı kişiler için plastik pipet bulundurması zorunlu hale getirildi.
İngiltere'deki yeni uygulama kapsamında 1 Ekim'den önce alınmış plastik pipetler Nisan 2021'e kadar kullanılabilecek.
Ülkede yılda yaklaşık 5 milyar plastik pipet, 2 milyar kulak çubuğu ve 300 milyon kokteyl karıştırıcının kullanıldığı tahmin ediliyor.
Avrupa Komisyonu, Haziran 2019'da plastik bardak, çatal-kaşık, pipet, balon çubuğu ve kulak çubuklarını yasaklamıştı.
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