İngiltere'de Mbaye Diagne şov! 2'de 2 yaptı

Premier Lig'in 21. haftasındaki Fulham maçında bir asist yapan Diagne, 22. haftada oynanan Sheffield United maçında da asistle takımına katkıda bulundu.

Matt Phillips'in 41. dakikada attığı golle Sheffield karşısında 1-0 öne geçen West Bromwich Albion'da asisti yapan isim Mbaye Diagne oldu.

Galatasaray formasıyla çıktığı 39 maçta 22 gol atıp 2 asist kaydeden 29 yaşındaki golcü, İngiliz ekibinde 2 maçta sarı kırmızılı takımdaki asist sayısına ulaştı.

Diagne'nin ikinci maçında da skora katkı yapması sosyal medya çok konuşuldu.

