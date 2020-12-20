İngiltere'de Kovid-19 mutasyona uğradı! Hollanda hava yolunu kapattı

ABD'li Pfizer ve Alman BioNTech'in Yeni Tip Koronavirüse karşı geliştirdiği aşıyı uygulayarak tarihe geçen İngiltere'de salgının giderek artması endişelere neden odu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın "Virüs mutasyona uğradı, yüzde 70 daha bulaşıcı" ifadelerinin ardından Hollanda yönetimi İngiltere ile hava yolu trafiğini durdurduğunu açıkladı.



İngiltere'nin güney kısmında hızla yayılan Kovid-19'un yeni varyasyonu Hollanda hükümetini tedirgin etti. İnternet sitesi üzerinden duyuru yapan Hollanda yönetimi yeni yıla kadar Birleşik Krallık ile tüm uçuşları yasakladığını açıkladı. Hava yolu ulaşım yasağı 20 Aralık 06.00'dan en az 1 Ocak'a kadar uygulanması bekleniyor.

Yapılan bir açıklamada Hollanda yönetimi şu ifadeleri kullandı:

"Birleşik Krallık'taki epidemiyolojik durumla ilgili daha fazla bilgi ve bir açıklama beklenirken, (kamu sağlığı kurumu) yolcu hareketlerini mümkün olduğunca sınırlandırıp kontrol altında tutarak Birleşik Krallık'taki bu virüs suşunun ülkeye girişini sınırlandırmayı tavsiye ediyor."



Açıklamada sağlık çalışanlarının yeni mutant virüse yakalanan bir vakayı Hollanda içinde saptadığı da aktarıldı. Hollanda vatandaşlarını kesinlikle gerekli olmadıkça yolculuk etmemeleri konusunda uyaran yönetim, açıklamayı şöyle sürdürdü:

Kabine KOVİD-19 virüsündeki gelişmeleri yakından izlemekte ve diğer ulaşım yöntemlerine yönelik ek önlem olasılıklarını incelemektedir. Gelecek günlerde (yönetim) AB üyesi diğer ülkelerle yakın işbirliği içinde virüsün Birleşik Krallık'tan gelmesinin önüne geçmek için daha fazla kısıtlama olanaklarını araştıracaktır.

Öte yandan Boris Johnson, cumartesi günü Londra ve güneydoğu İngiltere'deki milyonlarca kişinin, yeni 4. kademe koronavirüs kısıtlamalarına tabi olacağını duyurdu. İskoçya ve Galler'de de mutant virüs suşuyla bağlantılı yeni tecritler duyuruldu.

Bilim insanları bu yeni varyantın orijinalinden daha ciddi bir hastalığa yol açacağını düşünmezken, yüzde 70'e kadar daha bulaşıcı olabileceğini belirtti.

