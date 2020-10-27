İngiltere'de korkulan oldu! Koronavirüsta rekor kırıldı
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten can kaybı 367 oldu. 22 bin 885 yeni vaka görüldü
GÜNDEM 27.10.2020, 21:39
İngiltere'de son verilere göre, son 24 saate 22 bin 885 Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 917 bin 575'e yükseldi.
Ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 367 kişi hayatını kaybetti. Bu, 422 kişinin hayatını kaybettiği 27 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek günlük rakam oldu. Toplam ölü sayısı ise 45 bin 365'e ulaştı.
Bir günde 261 bin 855 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 29 milyon 994 bin 301 oldu.
Ülkede, Kovid-19 nedeniyle 9 bin 199 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü, bunlardan 852'sinin yoğun bakımda olduğu açıklandı.
Ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 367 kişi hayatını kaybetti. Bu, 422 kişinin hayatını kaybettiği 27 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek günlük rakam oldu. Toplam ölü sayısı ise 45 bin 365'e ulaştı.
Bir günde 261 bin 855 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 29 milyon 994 bin 301 oldu.
Ülkede, Kovid-19 nedeniyle 9 bin 199 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü, bunlardan 852'sinin yoğun bakımda olduğu açıklandı.
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