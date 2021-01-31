İngiltere'de gündem Mbaye Diagne! Ayağının tozuyla...

Mbaye Diagne, West Bromwich Albion formasıyla ilk maçına çıktı. Senegalli golcü maça damga vurdu. İngiliz basını Diagne için çarpıcı ifadeler kullandı.

Mbaye Diagne, 1.4 milyon pound karşılığında West Bromwich Albion'a kiralandı. Diagne sarı kırmızılılara veda eder etmez ayağının tozuyla yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

Mbaye Diagne ilk maçında gündem oldu. Senegalli golcü oyuna ikinci yarıda dahil olur olmaz West Bromwich Albon, Fulham karşısında 1-0 geriden gelip 2-1 öne geçti.

Premier Lig'de zor günler geçiren West Bromwich'e transfer olur olmaz ilk maçına çıkan ve takımına katkı sağlayan Diagne için İngiliz basını çarpıcı ifadeler kullandı.

talkSPORT, West Bromwich'in maçta geriye düşmesine rağmen müthiş bir reaksiyon gösterdiğini vurguladı.

Haberde, "Diagne etkileyiciydi ancak Fulham ile berabere kalmaları gelecek adına endişe verici." ifadeleri yer aldı.

Sky Sports, maç sonu haberinde Mbaye Diagne'ye geniş yer ayırırken, "Henüz ilk maçı olmasına rağmen büyük etki oluşturdu." ifadesini kullandı.

Birmingham Mail'de yer alan haberde ise şu ifadeler yer aldı: Senegalli forvet Cuma günü İngiltere'ye geldi ve Fulham karşısında ani bir etki oluşturdu.

Daily Mail maç haberinde şu ifadeleri kullandı: Diagne, Fulham'ı hazırlıksız yakaladı. Sam Allardyce'ın Diagne hamlesi karşılığını verdi ama iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.

Msn Sport'ta Diagne ile ilgili şu ifadeler yer aldı: Galatasaray'dan yarım sezonluğuna kiralanan Diagne çok kısa süre içinde takımıyla ilk maçında asistini yaptı.

Mbaye Diagne'nin ilk maçında yaptığı asist ve ortaya koyduğu mücadele İngiliz basınında geniş yankı bulurken West Bromwich menajeri Sam Allardyce maç sonu Diagne ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Sam Allardyce, Mbasye Diagne için "Bugün çok iyi bir iş çıkardı ve bizim için çok daha faydalı olacak. Galatasaray gibi bir kulüpten buraya geldiği için kendisine teşekkür etmeliyim." ifadelerini kullandı.

Allardyce, "Aradık, araştırdık ve sonunda Diagne'de karar kıldık. Kendisi de bu öneriye çok sıcak baktı. Ona çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

