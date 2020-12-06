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İngiltere’de aşılama tarihi belli oldu!

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, Pfizer ve BioNTech'in ortaklaşa geliştirdiği Covid-19 aşısının Salı gününden itibaren ülke genelinde uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

GÜNDEM 06.12.2020, 21:25
İngiltere’de aşılama tarihi belli oldu!
İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi (MHRA) tarafından geçtiğimiz Çarşamba günü Pfizer ve BioNTech’in ortaklaşa geliştirdiği Covid-19 aşısı onaylanmıştı. MHRA'nın onayının ardından İngiltere aşıyı uygulamaya başlayan ilk ülke olacak.
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, Salı gününden itibaren Birleşik Krallık genelinde Covid-19 aşılarının uygulanmaya başlayacağını duyurdu. İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’nın 50 farklı bölgesine aşıların gönderildiğini belirten Hancock, Avrupa Zafer Günü'ne (V Day) atıfta bulunarak, aşının başlayacağı günü “kurtuluş günü” olarak nitelendirdi.
Hancock, Covid-19 aşısının başlamasının ardından ülkedeki kısıtlamaların kaldırması için çalışılacağını belirterek, kademeli kısıtlamaların Mart ayı sonundan önce gevşetilebileceğini aktardı. Bakan Hancock, Parlamentoda belirlenen yasalarla değil, karşılıklı saygı ve kişisel sorumlulukla hareket edilen günlere geri dönmek için sabırsızlandığını açıkladı.

Hancock, kitlesel aşılama programının aynı zamanda ünlüler ve diğer güvenilir kişilerin önderliğinde büyük ölçekli bir hükümet reklam kampanyası içereceğini ifade ederek, kampanyanın Noel’den önce başlatılacağını açıkladı. Bakan Hancock, milyonlarca doz aşının Birleşik Krallık’a yıl sonundan önce varacağını belirterek, Oxford Üniversitesi ve ABD'li ilaç firması AstraZeneca tarafından sağlanacak olan aşının ise Noel’den önce İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi’nden (MHRA) onay alabileceğini dile getirdi.
İngiltere’de hükümet öncelikle risk grubunda olanların aşılanacağını açıklarken, aşı önceliğine sahip olan kişilerin Şubat ayı sonuna kadar aşılanması hedefliyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşısının ilk önce bakımevi sakinleri ve çalışanlarının daha sonra 80 yaş ve üzerindekilerin olduğunu belirtti.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 17 bin 272 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 1 milyon 723 bin 242’ye ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 231 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 61 bin 245’e yükseldi. 
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