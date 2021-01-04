İngiltere'de 3. dalga tehdidi! Ülke genelinde karantina uygulanacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni koronavirüs salgınında yeni dalganın ortaya çıkması sonrasında ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına gidildiğini açıkladı.

Yeni salgın dalgasının bir önceki dalgaya göre yüzde 50 ile 70 arasında daha hızlı yayıldığını belirterek, bunun endişeye eden olduğunu ifade eden Johnson, hastanelerin üzerindeki yükü azaltmak için yeni önlemler kapsamında "evde kalma" çağrısı yaptı.

Konuya dair açıklama yapan Johnson, “Toplum olarak gösterdiğimiz efor eski varyant ile mücadelede etkili olabilirdi. Ancak bu yeni varyant endişe verici şekilde yüzde 50 ila 70 arası daha bulaşıcı. Hastanelerimiz, hiç olmadığı kadar baskı altında. Hastanelerin doluluk oranı geçen haftaya göre yüzde 30 artış gösterdi. Kurallara uymak hiç olmadığı kadar önemli” diye konuştu.

Alınan kararlara göre temel ihtiyaçlar için alışverişe çıkmak, fiziksel egzersiz ve sağlık servislerine ulaşmak dışında sokağa çıkmak kısıtlanırken evden sürdürülemeyen sektörlerde çalışanlar da kısıtlamalardan muaf tutulacak.

