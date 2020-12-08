İngiltere ve Avrupa Birliği arasında kritik zirve!
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek müzakereler için yarın Brüksel'de bir araya gelecek.
GÜNDEM 08.12.2020, 22:28
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Von der Leyen, sosyal medya hesabından, AB ile İngiltere arasında gerçekleştirilen Brexit müzakerelerine ilişkin paylaşım yaptı.
Johnson ile çarşamba akşamı Brüksel'de bir araya geleceklerini belirten Von der Leyen, "Ortaklık anlaşması konusundaki görüşmelere devam edeceğiz." idedi.
AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere'nin müzakerecisi David Frost son günlerde uzlaşmazlıkların giderilmesi amacıyla yoğun görüşmeler gerçekleştiriyor.
İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı. AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.
AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık", sorunlu konuları oluşturuyor. Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak. Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.
Johnson ile çarşamba akşamı Brüksel'de bir araya geleceklerini belirten Von der Leyen, "Ortaklık anlaşması konusundaki görüşmelere devam edeceğiz." idedi.
AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere'nin müzakerecisi David Frost son günlerde uzlaşmazlıkların giderilmesi amacıyla yoğun görüşmeler gerçekleştiriyor.
İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı. AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.
AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık", sorunlu konuları oluşturuyor. Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak. Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.
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