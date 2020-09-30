İngiltere şokta! Ünlü doktorun evinde binlerce kişinin kemikleri çıktı

Koronavirüs salgını nedeniye zor günler geçiren İngiltere’de sağlık sistemi büyük bir skandalla çalkalanıyor. İngiltere’nin Birmingham şehrindeki Edgbaston Hastanesi’nde cerrah olarak görev yapan Dr. Derek McMinn’in, hastalarının vücut parçalarını izinsiz olarak sakladığı ortaya çıktı.

İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Independent’ın haberine göre, kalça protezi ameliyatlarında önde gelen isimlerden biri olan ve ünlü tenisçi Andy Murray’nin kortlara dönmesini sağlayan tekniği geliştiren doktorlardan McMinn, yaklaşık 25 yıldır operasyondan sonra hastalarının kemiklerini saklıyor.

Politikacılardan, sporculara ve ünlü isimlere kadar binlerce kişiyi ameliyat eden McMinn’in sakladığı kemikler Worcestershire’daki evinde bulundu.

İnsan Dokusu Kurumu (HTA) olayla ilgili soruşturma başlatırken, McMinn’in kemiklerini sakladığı hastaların sayısının 5 bin 224’ü bulduğu, bunların arasında çocukların da olduğu belirtildi.

Independent’a konuşan bir kaynak, hastanedeki pek çok kişinin bu durumdan haberi olduğunu, kemiklerin saklanması için yardım ettiğini ancak McMinn’in çok nüfuzlu olması sebebiyle bunu gizli tuttuklarını öne sürdü.

Soruşturmanın gidişatı gereği ismini vermeyen kaynak, “Yaptıklarının hepsinin üstü örtüldü. Hastaların hiçbirinin kemiklerinin saklandığından haberi yoktu. Hastane için altın yumurtlayan bir tavuktu. Büyük bir gelir elde edilmesini sağlıyordu. O kadar uzun süredir orada ki, adeta hastane ona ait gibi. Bu kadar zaman bunun olmasına müsaade etmeleri akıl alır gibi değil” dedi.

