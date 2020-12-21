İngiltere Lig Kupası finali tarihi belli oldu
Wembley Stadı’nın ev sahipliği yapacağı Lig Kupası finalinin, 28 Şubat yerine 25 Nisan 2021’de oynanmasına karar verildi.
GÜNDEM 21.12.2020, 22:07
İngiltere Lig Kupası finali, seyircili oynanma ihtimaline karşın 25 Nisan’a ertelendi. İngiltere Futbol Ligi’nin (EFL) internet sitesinde yer alan açıklamada, Wembley Stadı’nın ev sahipliği yapacağı Lig Kupası finalinin, 28 Şubat yerine 25 Nisan 2021’de oynanmasına karar verildiği belirtildi.
Kararın, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınının gidişatına göre karşılaşmayı sonraki aylarda mümkün olabilecek en fazla sayıda seyircinin izleme olasılığı hesaba katılarak alındığı ifade edildi. Lig Kupası’nda yarın ve 23 Aralık Çarşamba günü çeyrek final maçları yapılacak.
Kararın, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınının gidişatına göre karşılaşmayı sonraki aylarda mümkün olabilecek en fazla sayıda seyircinin izleme olasılığı hesaba katılarak alındığı ifade edildi. Lig Kupası’nda yarın ve 23 Aralık Çarşamba günü çeyrek final maçları yapılacak.
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