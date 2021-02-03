İngiliz bankasından altın fiyatları için rekor tahmin!

2020 yılında tüm zamanların fiyat rekorunu kıran altın fiyatları için İngiliz bankasından flaş tahmin geldi. İngiltere merkezli Standard Chartered adlı bankanın analistlerinden Suki Cooper'a göre altın fiyatları yılın ikinci çeyreğinde yeni rekor kırabilir.

Şubat ayına hızlı giriş yapan altın fiyatları kısa dönemli kazançlarını korumakta zorlanıyor. 1835 dolar seviyelerinde işlem gören ons altın fiyatı direnç noktalarını aşmakta güçlük yaşıyor. Ancak ilerleyen dönemde altın fiyatlarını olumlu günler bekliyor.



2021 yılına düşüşle başlayan altın için öngörüler olumlu şekilde ilerliyor. Standard Chartered analistlerinden Suki Cooper, yayımladığı raporda, altının yükselişine devam edebileceğini belirtti. Şubat ayının ilk haftasında piyasalardaki gelişmelerin olumlu seyrettiğini söyleyen Cooper, piyasaların böyle devam etmesi durumunda yılın ikinci çeyreğinde ons altının 2.070 dolarlık tüm zamanlar rekorunu kırabileceğini belirtti. İngiliz bankası Standard Chartered'ın yaptığı araştırmada ise ons altın fiyatının ilk çeyrekte 1.930 dolar ikinci çeyrekte ise 2.075 dolar olabileceği belirtildi.

Fiziksel piyasa, Çin ve Hindistan’daki büyümenin öncülüğünde 2020’nin son çeyreğinde toparlanmaya başladığını belirten Cooper, "Bu bölgelerden gelen talep yumuşamaya başladı, bu da ons altın fiyatını yükseltmek için işin çoğunu yatırımcının yapması gerektiğini gösteriyor" ifadelerini kullanarak şöyle konuştu:



İngiliz bankasından gelen bu rekor tahminin altın fiyatlarınıda yükseleceğine işaret ediyor. Geçtiğimiz yıl salgın koşulları ve düşük arz nedeniyle sıkıntı günler yaşayan altın üreticileri, 2021 yılında pazarın büyüme kaydedeceği beklentisi içinde. Aşılama kampanyaları ve destek paketleriyle ile canlanan değerli metal piyasası, ilk olarak 1.880 dolar direnç noktasının kırılmasını bekliyor.



Kapalıçarşı'da bugün gram altın fiyatı günü 421,70 liradan tamamladı. Çeyrek altın 684,00 lira, Cumhuriyet altın ise 2.799,00 liradan satıldı.

"Merkez bankalarının 2019 yılındaki rekor talebi sonrası 2020 yılında düşüş yaşandı. 2021 yılında yeniden yükselmesini bekliyoruz. Fiyatların yeniden artacağına inanıyoruz."

