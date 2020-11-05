İnfluenza aşısı nedir? İnfluenza kimlere yapılacak?

Öksürük ve hapşırık gibi etkenlerin oluşturduğu ve damlacıklar yoluyla bulaşan İnfluenza yani grip, her yıl dünya çapında 5 milyon kişiyi etkileyen bir hastalıktır.



İnfluenza adlı virüsün neden olduğu grip çoğunlukla sonbahar, kış ve ilkbahar aylarında, özellikle mevsim geçişlerinde sıklıkla görülür. Akut solunum yolu hastalığı olarak da tanımlanabilen grip, bazı kişilerde hayati tehlike oluşturabilir. Grip, sıklıkla soğuk algınlığı ile karıştırılsa da bu hastalıklar birbirinden son derece farklıdır.



Kişi İnfluenza yani gribe yakalandığında şu belirtiler ortaya çıkar

* 38 derece ve üzeri ateş* Yorgunluk* Hâlsizlik* Baş ağrısı* Kas ve eklem ağrıları* Kuru öksürük* Burun akıntısı* Hapşırma* Solunum güçlüğü* Boğaz ağrısı* Bulantı* Kusma* Üşüme* Terleme



Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığın geçmiş yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantılarını sağlamış durumda olduğu belirtildi.

Aşının, tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edildiği ifade edilen açıklamada, "Bu nedenle belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür." denildi.



Koronavirüs kabusu tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de etkisini artırarak devam ediyor. Virüs nedeniyle grip aşısına olan talep de arttı.

Aşıya yoğun talep nedeniyle grip aşısı olabilecek kişilere sınırlama getirildi.

Grip aşısı ilk etapta sadece kronik ve yüksek risk grubundaki hastalara yapılacak.

Grip aşısı alabilecek kişilerin listesi e-Nabız sistemine yüklendi.

Aşı fiyatı ise geçen sene ile aynı olarak 72,64 TL'den satışa sunuluyor.

Grip aşısı öncelikle riskli gebelere, 65 yaş üstüne, kronik hastalığı olanlara, 5-65 yaş arası 2 kronik rahatsızlığı olanlara ve organ nakli olan kişilere yapılacak.

Aşı olmak isteyenlerin ise ilk olarak, E-nabız sistemine girerek bu risk grubunda yer alıp almadıklarını öğrenmesi gerekiyor.



İlk kez e-Nabız kullanıcısı olacak kişiler www.turkiye.gov.tr adresinden e-Nabız’a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturmak zorunda.

Site üzerinden giriş sağlayamayanlar kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir.

Uygulamaya giriş yaptıktan sonra uygulamada yer alan Tahlilerim, Hastalıklarım gibi bölümlerden hastalıkları ve test sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.



