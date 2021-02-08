İneklerini satmak isteyen çiftçi: Ben çalışırken batıyorum

Edirne'de yıllardır çiftçilik yapan ancak borçları nedeniyle ineklerini satmak isteyen Mehmet Uzun, "Zam geldi süte ama bizim elimize geçmedi. Ben çalışırken batıyorum. Artık ben asgari ücretle çalışmaya razıyım" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne’nin Lalapaşa ilçesinin Ömeroba köyünde çiftçilikle uğraşan Mehmet Uzun’u işletmesinde ziyaret etti.

Tarım kredi kooperatifine olan borçları yüzünden ineklerini satmak istediğini ancak müşteri bulamadığını söyleyen Uzun, besicilerin durumuna dikkat çekti.

Mehmet Uzun, şunları söyledi;

*Nasıl para kazanayım? Hesap ortada. Sütü veriyoruz 2.200 liraya. Zam geldi süte ama bizim elimize geçmedi. Marketlerde peynir fiyatları arttı. Biz 2 buçuk liraya yem alıyoruz. 15 liraya saman, 700 liraya silaj…

*Bu hayvanlara bakıp hanemizi geçindirmeye çalışıyoruz. Çalışırken ben batıyorum. İçkim, sigaram, hiçbir kötü alışkanlığım yok. Çocuklarım da varı bilir, çoğu bilir. 100 verirsem 100’e, 500 verirsem 500’e kanaat getirirler. 3 çocuk okutuyorum.

*Birini evlendirdim. Üniversite okuttum. 4 yıldır işsiz. Biz sadece Tarım Kredilere, yemcilere, Ziraat Bankası’na ve diğer özel bankalara bedavadan çalışıyoruz. Ben asgari ücretle çalışmaya razıyım. Devlet yemi, silajı getirsin bana asgari ücret versin ama kafam rahat olsun.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ise, “Çiftçi Mehmet Uzun, tarım kredi kooperatifine olan borçları yüzünden ineklerini satmak istiyor, müşteri bulamıyor. Sütten elde ettiği gelir yem fiyatlarını karşılamıyor, üretici zarar ediyor, borcu sürekli artıyor. Geçtiğimiz yıl 1 çuval süt yemi 70 TL idi, şimdi yüzde 90 artışla 130 TL oldu. Markette peynir fiyatları yüzde 50 arttı. Nedense süt fiyatı sadece sadece yüzde 20’lik bir artışla 2 lira 30 kuruştan 2 lira 80 kuruşa çıkarıldı. Ama süte yapılan bu zam maliyetleri karşılamadığı için çiftçimiz hayvanlarını satmak istiyor. Tüm bunları gören Mehmet Uzun’un oğlu, köyde kalmak istemiyor, çiftçilik yapmak istemiyor” ifadelerini kullandı.

