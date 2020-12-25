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İnce'den, "Benim alanım ekonomi" diyen Erdoğan'a ilginç tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aşıyla ilgili, “Ben tıp mensubu değilim, benim alanım ekonomi. Ama ülkemin başkanıyım” sözlerine karşılık Muharrem İnce'den sosyal medya hesabından ilginç yanıt geldi.
GÜNDEM 25.12.2020, 15:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, gazetecilerin Türkiye'ye gelecek koronavirüs aşılarıyla ilgili sorusuna, “Ben tıp mensubu değilim, benim alanım ekonomi. Ama ülkemin başkanıyım. Tabi başta kendi danışmanlarım doktor olarak profesör danışmanlarım var. Sağlık kurulum var, bunun yanında bakanım var. Kendilerinden edindiğim bilgilere göre, Çin'den gelecek olan anlaşmamız 50 milyon. Ama ilk etapta 4.5 milyon gelecek. Tabi tüm bunları da belli bir takvim ki öncelikle sağlık elemanlarımız olmak üzere, bu aşılama sürecini başlatacağız” cevabını verdi.Erdoğan: Tıp mensubu değilim, alanım ekonomi, aşı olacağım
Muharrem İnce sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Erdoğan’ın ‘alanım ekonomi’ sözlerini eleştirerek, “Alanı ekonomiymiş, ekonomiyi batırdı! Ya alanı tıp olsaydı?” açıklamasında bulundu.
Alanı ekonomiymiş, ekonomiyi batırdı! Ya alanı tıp olsaydı?
— Muharrem İNCE (@vekilince) December 25, 2020
Alanı ekonomiymiş, ekonomiyi batırdı! Ya alanı tıp olsaydı? — Muharrem İNCE (@vekilince) December 25, 2020
Muharrem İnce sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Erdoğan’ın ‘alanım ekonomi’ sözlerini eleştirerek, “Alanı ekonomiymiş, ekonomiyi batırdı! Ya alanı tıp olsaydı?” açıklamasında bulundu.
Alanı ekonomiymiş, ekonomiyi batırdı! Ya alanı tıp olsaydı?
— Muharrem İNCE (@vekilince) December 25, 2020
Alanı ekonomiymiş, ekonomiyi batırdı! Ya alanı tıp olsaydı? — Muharrem İNCE (@vekilince) December 25, 2020
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