İnanılmaz kaza! İki araç kaza yaptı yoldan geçen şahıs öldü
Ankara'da iki aracın kaza yapması sonucu meydana gelen inanılmaz olayda yoldan geçen bir şahıs hayatını kaybetti.
GÜNDEM 02.01.2021, 01:17
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Ankara Sincan’da iki aracın çarpışması sonucu araçlardan kopan bir parçanın çöp döken bir kişiye çarpması nedeniyle bir yaya hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.30’da Ankara Sincan Bosna caddesi ile Kızılırmak cadde kavşağın da meydana geldi. Erdoğan A. idaresindeki aracı ile Bosna Caddesi'ni Kızılırmak Caddesi kavşağına geldiğinde sol tarafında karşı istikamete Kızılırmak Caddesi boyunca devam etmek isteyen Hacı Ali Ö. yönetimindeki otomobilin sağ arka kısmına çarpması sonucu savruldu.
Çarpışma sonucu Hacı Ali Ö. yönetimindeki araçtan kopan parçanın evinden çöp dökmek için çıkan Sebahaddin Doğan’ı yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonucu yaralanan sürücü Hacı Ali Ö.ve Doğan’a olay yerinde ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan Sebahaddin Doğan kaldırıldığı Koru Hastanesinde hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.30’da Ankara Sincan Bosna caddesi ile Kızılırmak cadde kavşağın da meydana geldi. Erdoğan A. idaresindeki aracı ile Bosna Caddesi'ni Kızılırmak Caddesi kavşağına geldiğinde sol tarafında karşı istikamete Kızılırmak Caddesi boyunca devam etmek isteyen Hacı Ali Ö. yönetimindeki otomobilin sağ arka kısmına çarpması sonucu savruldu.
Çarpışma sonucu Hacı Ali Ö. yönetimindeki araçtan kopan parçanın evinden çöp dökmek için çıkan Sebahaddin Doğan’ı yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonucu yaralanan sürücü Hacı Ali Ö.ve Doğan’a olay yerinde ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan Sebahaddin Doğan kaldırıldığı Koru Hastanesinde hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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