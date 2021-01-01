İnanç ve özgürlük düşmanı anlayış son bulmalı

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, Devlet ve Kültür eski Bakanı CHP’li Fikri Sağlar’ın, Halk TV’de katıldığı ‘Sözüm Var’ programındaki “Türbanlı hâkimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum” sözlerine sert tepki gösterdi.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, CHP’li Fikri Sağlar’ın katıldığı bir canlı yayın televizyon programında, “Ben yargılandığım zaman, türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var” ifadelerini ırkçı, ayrımcı, ötekileştirici ve faşist ifadeler olarak değerlendirerek, “İnsanları kılık kıyafetinden dolayı aşağılamaya, ayrımcılık yapmaya kimsenin hakkı yoktur. CHP’nin, bu özgürlük ve inanç düşmanlığı kafa yapısını artık değiştirmesi gerekir. Bu millet ayrıştırıcı, bölücü bu zihin yapısına geçit vermeyecektir” dedi. Güldemir, yıllarca başörtülerin bu ülkede CHP’nin bu ötekileştirici düşünce yapısından dolayı eğitim, kamuda çalışma ve birçok haktan mahrum kaldığını hatırlatarak, “Şükür artık başörtülü kardeşlerimiz eğitimlerini istedikleri gibi almakta, liyakatleri ölçüsünde bütün mesleklerde kendilerini göstermekte, bu ülkeye hizmet etmektedirler. Maalesef CHP zihniyeti bu yanlış ve haksız uygulamalardan dolayı mağduriyet yaşayan kardeşlerimizden, bacılarımızdan özür dilemek yerine hâlâ bu utanç verici uygulamaların devam etmesi gerektiği yönünde açıklama yapabiliyor. Başörtüsü yasağının kalkması için milyonlarca imza ile bu yasağın kalkmasının mimarı olan Memur-Sen ve Diyanet-Sen’in bir üyesi olarak bu zihniyetle sonuna kadar mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyorum. Ülkemizin geleceğini karartmak ve demokrasimizi vesayet altına almak isteyen bu zihniyete asla izin vermeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.





