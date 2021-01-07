Ramazan ayı bu yıl miladi olarak Nisan ayına denk gelecek

13 Nisan günü başlayacak oruç 12 Mayıs günü son bulacak. Ramazan Bayramı'nın 1. günü ise 13 Mayıs'ta kutlanacak.

Ramazan orucu hakkında araştırma yapan vatandaşlar İmsak nedir? İmsak ne zaman başlar?

Sabah ezanı okunmaya başladığında bitene kadar bir şey yenip içilir mi gibi soruları internet üzerinden araştırıyor.



Sözlükte "kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak" anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsak'ın zıttı iftardır.

Bir başka deyişle İmsak oruç tutmak isteyenler için yeme içmenin kesilip oruca başlama zamanını gösterdiği gibi, sabah namazının da girme vaktini bildirir. Bu vakit girdikten sonra sabah namazı da kılınabilir.

İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.



Kur'an-ı Kerîm'de imsak vakti için şöyle buyurulur: "Fecirde beyaz iplik siyah iplikten ayırdedilinceye kadar yeyin, için. Sonra orucunuzu geceye kadar sürdürün " (el-Bakara, 2/187). Beyaz ve siyah ipliğin görünmesinden maksat, gündüzün aydınlığı ile gecenin karanlığının birbirinden ayrılmasıdır.

