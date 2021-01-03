İmsa Mermer dünya teknoloji deviyle çalışıyor

Merkezi G Bölgesi Yeniden Yapılandırma Projesi için devasa tesis inşaatına başyan Huawei, kullanılacak mermerler için Antalya merkezli İMSA Mermer’i tercih etti. Dünyanın en büyük 500 şirketi arasında 49’uncu olan Huawei’nin yanı sıra ululaslarası daha birçok projeye mermer ihraç eden İMSA Mermer, Milli Gazete’ye özel açıklamalarda bulundu.



İMSA Mermer tarafından Milli Gazete’ye özel yapılan açıklamalarda proje hakkında bilgi verilerek, “Teknoloji devi Huawei’nin Merkezi G Bölgesi Yeniden Yapılandırma Projesi kapsamında hazırladığı yeni üretim laboratuvarında kullanılacak mermerler Türkiye’den gitti.

Böyle bir proje için mermer ihraç eden firmanın da Türkiye firması olan İMSA Mermer olması bizim için çok önemli. 110 bin metre kare üzerinde kurulan tesisin iç ve dış kaplamasında , sütunlarında ve ince işçiliklerinde İMSA Mermer’in ‘Ottoman’ i mermerleri kullanılıyor. Yaklaşık 10 bin ton mermer ihraç ettiğimiz bu proje sayesinde Türkiye ekonomisine katkı sağlamış olduk” ifadelerine yer verildi.



İMSA Mermer tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’deki mermer sektörünün dünya çapında etkili olduğu vurgulanarak, “Sadece Huawei projesiyle dünyada adımızdan söz ettirmiyoruz. Yüce dinimiz İslam’da kutsal toprak olan Safâ ve Merve tepeleri arasında kullanılan zemin döşemesi için yine Türkiye’deki mermer firmaları tercih edildi. Öte yandan Amerika’nın en önemli kurumu olan Beyaz Saray’da da yine Türkiye mermeri kullanıldı. Dünyadaki daha birçok projede bizim topraklarımızdan çıkan mermerler kullanıldı” denildi.

