IMF’den Türkiye için ‘küçülme’ tahmini
IMF, Türkiye için 2020’de ekonomik küçülme tahminini yüzde 5 olarak korudu.
GÜNDEM 14.10.2020, 07:54
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Ekonomik kriz içerisinde olan Türkiye’de Türk lirasındaki erime ve dolar kurundaki yükseliş devam ederken uzmanlar enflasyon, işsizlik ve döviz kurlarında karanlık bir tablo çiziyor.
Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye için 2020’de ekonomik küçülme tahminini yüzde 5 olarak korudu.
IMF, 2020 yılı ekonomik küçülme tahminini ise haziranda açıkladığı yüzde 5,2 seviyesinden yüzde 4,4’e çekti.
Fon, Türkiye için haziranda yüzde 5 olarak açıkladığı 2020 yılı ekonomik küçülme oranı tahmininde değişikliğe gitmedi. Kurum, 2021’de ise Türkiye ekonomisinde yüzde 5’lik ekonomik büyüme beklediğini belirtti.
IMF, “Uzun, engebeli ve belirsizliklerle dolu bir toparlanma” başlığı ile yayımladığı Ekim 2020 Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda, küresel ekonominin nisan ayındaki yaşadığı düşüşün derinliklerinden tırmanışa geçtiğine dikkat çekti.
Raporda, “ Çin’de toparlanma beklenenden daha hızlı gerçekleşirken, küresel ekonominin pandemi öncesi faaliyet seviyesine geri dönüşü birçok riske tabii” denildi.
Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye için 2020’de ekonomik küçülme tahminini yüzde 5 olarak korudu.
IMF, 2020 yılı ekonomik küçülme tahminini ise haziranda açıkladığı yüzde 5,2 seviyesinden yüzde 4,4’e çekti.
Fon, Türkiye için haziranda yüzde 5 olarak açıkladığı 2020 yılı ekonomik küçülme oranı tahmininde değişikliğe gitmedi. Kurum, 2021’de ise Türkiye ekonomisinde yüzde 5’lik ekonomik büyüme beklediğini belirtti.
IMF, “Uzun, engebeli ve belirsizliklerle dolu bir toparlanma” başlığı ile yayımladığı Ekim 2020 Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda, küresel ekonominin nisan ayındaki yaşadığı düşüşün derinliklerinden tırmanışa geçtiğine dikkat çekti.
Raporda, “ Çin’de toparlanma beklenenden daha hızlı gerçekleşirken, küresel ekonominin pandemi öncesi faaliyet seviyesine geri dönüşü birçok riske tabii” denildi.
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