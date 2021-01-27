IMF 2021 küresel ekonomik büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası Para Fonu (IMF), 'Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelledi. Raporda; yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmelerin umutları artırmasına karşın salgında yeni dalgaların ve virüsün yeni türünün ekonomik görünüm için endişe oluşturduğu belirtildi.

Bu yılın ilerleyen dönemlerinde faaliyetin aşıyla güçlenmesi ve birkaç büyük ekonomide ilave politika desteği beklentisinin olduğuna işaret edilen raporda; küresel ekonominin 2021'de yüzde 5,5 ve 2022'de yüzde 4,2 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi. IMF, son olarak Ekim 2020'de küresel ekonominin bu yıl yüzde 5,2 büyüyeceğini öngörmüştü.

Raporda; 2020'de ise daha önce yüzde 4,4 küçüleceği öngörülen küresel ekonominin yılın ikinci yarısında beklenenden daha güçlü bir ivme göstermesinin etkisiyle 2020'de yüzde 3,5 daraldığı tahmin edildi.

IMF raporunda bazı ülkelere yönelik yeni büyüme tahminleri de paylaşıldı. Buna göre; ABD ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisi yüzde 3,1'den yüzde 5,1'e yükseltildi. Ülke ekonomisinin 2022'de ise yüzde 2,5 büyüyeceği öngörüldü. Daha önce 2020'de yüzde 4,3 küçülmesi beklenen ABD ekonomisinin geçen yıl yüzde 3,4 daraldığı tahmin edildi.

Avro bölgesi ekonomisinin ise bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 5,2'den yüzde 4,2'ye düşürüldü. Avro bölgesi ekonomisinin 2022'de yüzde 3,6 büyüyeceği tahmin edildi. Daha önce geçen yıl yüzde 8,3 küçüleceği öngörülen bölge ekonomisinin 2020'de yüzde 7,2 daraldığı tahminine yer verildi.

