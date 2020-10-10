İmara aykırı baz istasyonlarına af geliyor!
AK Parti tarafından hazırlanan yasa teklifine göre, GSM şirketleri sağlığımızı tehdit eden baz istasyonlarını istediği yere kurabilecek. Baz istasyonları için kesilen cezalar affedilecek.
GÜNDEM 10.10.2020, 07:04
AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifinden 3 GSM şirketine milyarlık af çıktı.
GSM şirketlerinin ülke genelinde kurduğu imara aykırı baz istasyonlarına af geliyor. Teklif yasalaşırsa, bugüne kadar baz istasyonlarıyla ilgili belediyeler ve idarelerin aldığı tüm yaptırımlar iptal edilecek, yasaya aykırı baz istasyonları için yıkım kararı uygulanmayacak ve idari para cezaları da tahsil edilmeyecek.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Belediyeler kaçak baz istasyonlarına 35 bin lira ceza kesiyor. Ülke genelinde 200 bin baz istasyonu var. Düzenleme ile 3 GSM şirketine yaklaşık 7 milyar liralık bir peşkeş çekilecek” dedi. Sözcü'de yer alan habere göre AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve 17 Milletvekilinin yasa teklifine göre, GSM şirketlerinin kuracağı 15 metreden yüksek kule ve direkler, herhangi bir bedel alınmadan imar planına işlenecek.
Bu yatırımlar için proje veya belge istenmeyecek. Bugüne kadar yapılmış ancak imar planına işlenmemiş kule ve direklerle yatırımlara da imar izni verilecek. Yaptırım kararları iptal edilecek, yıkım kararları uygulanmayacak, idari para cezaları da tahsil edilmeyecek.
Komisyonda düzenlemeyi eleştiren Yavuzyılmaz, Rize'de idare mahkemesinin bir GSM şirketinin imarsız kulelerine yıkım kararı verdiğini, Artvin Belediyesi'nin de imarsız bir baz istasyonu için 34 bin 193 lira para cezası kestiğini bildirdi.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, teklifte kamu zararına yol açacak af maddelerinin tamamen bir halk düşmanlığı tarzında düşünüldüğünü ve GSM operatörlerinin menfaatlerinin kollandığını savundu. Yavuzyılmaz, geriye dönük uygulanacak bu aflar nedeniyle belediyelerin büyük gelir kaybına uğrayacaklarını da vurgulayarak, “GSM şirketlerinin yönetim kurullarında Hilmi Güler ve Atilla Koç gibi AKP'li eski bakanlar da var. Bu düzenlemeyle yerel yönetimlerin denetim görevi rafa kalkacak. Okullar, hastaneler, çocuk parkları gibi alanlar baz istasyonlarıyla dolacak” dedi.
GSM şirketlerinin ülke genelinde kurduğu imara aykırı baz istasyonlarına af geliyor. Teklif yasalaşırsa, bugüne kadar baz istasyonlarıyla ilgili belediyeler ve idarelerin aldığı tüm yaptırımlar iptal edilecek, yasaya aykırı baz istasyonları için yıkım kararı uygulanmayacak ve idari para cezaları da tahsil edilmeyecek.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Belediyeler kaçak baz istasyonlarına 35 bin lira ceza kesiyor. Ülke genelinde 200 bin baz istasyonu var. Düzenleme ile 3 GSM şirketine yaklaşık 7 milyar liralık bir peşkeş çekilecek” dedi. Sözcü'de yer alan habere göre AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve 17 Milletvekilinin yasa teklifine göre, GSM şirketlerinin kuracağı 15 metreden yüksek kule ve direkler, herhangi bir bedel alınmadan imar planına işlenecek.
Bu yatırımlar için proje veya belge istenmeyecek. Bugüne kadar yapılmış ancak imar planına işlenmemiş kule ve direklerle yatırımlara da imar izni verilecek. Yaptırım kararları iptal edilecek, yıkım kararları uygulanmayacak, idari para cezaları da tahsil edilmeyecek.
Komisyonda düzenlemeyi eleştiren Yavuzyılmaz, Rize'de idare mahkemesinin bir GSM şirketinin imarsız kulelerine yıkım kararı verdiğini, Artvin Belediyesi'nin de imarsız bir baz istasyonu için 34 bin 193 lira para cezası kestiğini bildirdi.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, teklifte kamu zararına yol açacak af maddelerinin tamamen bir halk düşmanlığı tarzında düşünüldüğünü ve GSM operatörlerinin menfaatlerinin kollandığını savundu. Yavuzyılmaz, geriye dönük uygulanacak bu aflar nedeniyle belediyelerin büyük gelir kaybına uğrayacaklarını da vurgulayarak, “GSM şirketlerinin yönetim kurullarında Hilmi Güler ve Atilla Koç gibi AKP'li eski bakanlar da var. Bu düzenlemeyle yerel yönetimlerin denetim görevi rafa kalkacak. Okullar, hastaneler, çocuk parkları gibi alanlar baz istasyonlarıyla dolacak” dedi.
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