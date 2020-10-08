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İmamoğlu'nu tehditten yargılanan sanığa hapis cezası
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaret ve tehdit içerikli elektronik postalar gönderdiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan sanık Tuna Görgünoğlu hakkındaki karar belli oldu.
GÜNDEM 08.10.2020, 12:57
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Tuna Görgünoğlu katılmadı. Müşteki İstanbul Büyükşehir Belediye ( İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu avukatı Sercan Polat temsil etti.
Avukat Sercan Polat, "Sanıktan şikayetçiyiz. Sanık herhangi bir pişmanlık göstermemiştir. Yaptığı eylemden dolayı gurur onur duymaktadır. En korkunç haliyle tehditlerini yapmıştır. Kamu güvenliği açısından tehlike oluşturmuştur. Üst sınırdan cezalandırılması talep ederiz. Zincirleme şekilde tehdit ve hakaretlerde bulunmuştur" dedi.
Mahkeme, sanık Tuna Görgünoğlu'nun 'tehdit' suçunu birden fazla gerçekleştirmesini de dikkate alarak 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Sanık hakkında ayrıca 'kamu görevlisine karşı sesli ve yazılı bir iletiyle hakaret' suçundan ve suçun bir kısmını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden de gerçekleştirmesi yüzünden artırım yapılarak 11 bin 640 TL adli para cezasına çarptırıldı. Pişmanlık göstermediği gerekçesiyle hakkında herhangi bir indirim ve erteleme yapılmadı.
Avukat Sercan Polat, "Sanıktan şikayetçiyiz. Sanık herhangi bir pişmanlık göstermemiştir. Yaptığı eylemden dolayı gurur onur duymaktadır. En korkunç haliyle tehditlerini yapmıştır. Kamu güvenliği açısından tehlike oluşturmuştur. Üst sınırdan cezalandırılması talep ederiz. Zincirleme şekilde tehdit ve hakaretlerde bulunmuştur" dedi.
Mahkeme, sanık Tuna Görgünoğlu'nun 'tehdit' suçunu birden fazla gerçekleştirmesini de dikkate alarak 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Sanık hakkında ayrıca 'kamu görevlisine karşı sesli ve yazılı bir iletiyle hakaret' suçundan ve suçun bir kısmını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden de gerçekleştirmesi yüzünden artırım yapılarak 11 bin 640 TL adli para cezasına çarptırıldı. Pişmanlık göstermediği gerekçesiyle hakkında herhangi bir indirim ve erteleme yapılmadı.
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