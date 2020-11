İmamoğlu'ndan korkutan salgın uyarısı: Kontrol dışı süreç yaşıyoruz, kapanma şart

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un 7 ilçesine hizmet verecek olan Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2'nci kademesinin açılışını gerçekleştirdi. İmamoğlu, törende koronavirüs salgını nedeniyle dikkat çeken uyarılardan bulundu. Pandeminin tek başına maske ve mesafe ile tanımlanacak bir süreç olamayacağını ifade eden İmamoğlu salgının Türkiye'de ve İstanbul'da çok endişe verici boyutlara ulaştığını söyledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Covid-19 süreci ne yazık ki ülkemizde ve İstanbul’da çok ciddi boyutlara ulaşmıştır. Hiç kimse bu konuda görmezden gelme ya da duymama konumuna gelemez. Madem, 11 milyonluk Belçika’dan az veri açıklıyoruz o zaman dünyanın bu başarıyı konuşması, ya da gerçek verilerin açıklanması lazım.” dedi.



Pandemi sürecinin tek başına maske ve mesafe ile tanımlanacak bir süreç olmadığının altını çizen Ekrem İmamoğlu, “Covid-19 süreci ne yazık ki ülkemizde ve İstanbul’da çok ciddi boyutlara ulaşmıştır. Hiç kimse bu konuda görmezden gelme ya da duymama konumuna gelemez. Her birey de sorumlu, her birey sorumluluk içerisinde hayatını değiştirmek mecburiyetinde. Bizim gibi yöneticilerin de doğruları söyleme ve en doğru metotlarla tedbir almayı aksatmama konusunda hareket etme mecburiyeti var.” ifadelerini kullandı.



Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre hasta sayısının yüzde 50’sinin İstanbul’da görüldüğünü hatırlatan İmamoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "İstanbul’da gerçekten kontrol dışı bir süreç yaşıyoruz. Ben de bunu deneyimledim. Görüyoruz ve buradaki herkes farkında ki bu iş Mart, Nisan, Mayıs dönemindeki gibi değil. Çünkü, çok yakın çevremizde çember gittikçe daralıyor ve herkesin hastalandığını görüyoruz. Salgının yedinci ayına geldik. Her geçen gün artan bu sayıyla hastanelerde yoğunluk oluştuğunu, hasta yatak sayısı konusunda bazı hastanelerde artık zorlanıldığını hep birlikte yaşıyoruz. Bunu yaşıyoruz dememin sebebi; biz yöneticiler olarak yakın çevremizdeki insanların her türlü talep ve sorunlarını dinlerken bunu deneyimliyoruz. Yer bulma konusundaki sorunlara varıncaya kadar.”



Salgın gibi seferberlik gerektiren ortamlarda herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirten İmamoğlu, “Hep beraber ortak akılla çalışmak zorundayız” dedi. İmamoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:“Nüfusu İstanbul’dan az olan Avrupa ülkelerinden daha az sayı açıklamak salgınla mücadelede ne anlama geldiğini açıkçası ben anlayabilmiş değilim. Bu sayı açıklamaktaki, 'toplumun gerçekleri konuşmuyorsunuz' anlamındaki intibaının oluşmasına katkı sunan bazı yetkililerin bu tavrını ben anlayabilmiş değilim, çözemiyorum bir türlü. Madem biz nüfusu 10 milyonu bile aşmayan bir kısım ülkelerden, 83 milyonluk ülke olarak, çok daha iyi durumdaysak dünyanın gelip bunu incelemesi, bizi alkışlaması ve bizim de bunu bütün dünyaya insanlık adına anlatmamız gerekir. Eğer bu açıklamalar bu sayılar doğru değilse, ben bir faydasını çözemiyorum. Bir çözen varsa anlatsın ve ben de alkışlayayım. Düşünün, 11 milyonluk Belçika’da bile bizdeki vaka veya ölüm sayısı 2-3 kat az ise gerçekten bunu bütün dünyaya insanlık namına öğretelim, anlatalım. Ama eğer açıklamalarda bir yanlış varsa bunun da anlamlı olmadığını, bu anlamda milletimizin yanlış bilgilerle yanıltmanın doğru olmadığının da altını çizmek zorundayım.”



Dünya Sağlık Örgütü’nün kapanma ve açılma şartlarının belli olduğunu ve bunun da İstanbul’da uygulamanın şart hale geldiğinin altını çizen İmamoğlu, sözlerine şöyle sürdürdü:



Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunu ve 2-3 haftalık kapanma ile vaka ve vefat sayılarının aşağıya çekilebileceğini belirten İmamoğlu, “2-3 hafta fedakarlıkla yani şöyle tırmanmakta olan hasta sayısı ve vefat sayısını bir şekilde aşağıya indirmek zorundayız. Bakın, Nisan – Mayıs dönemindeki yaza giden bir dönem içinde de değiliz. Daha soğuk bir döneme giden bir dönemin başındayız. Kasım ayındayız. Dolayısıyla bilim insanlarını, hekimleri, doktorları dinlediğimde, benim de öngörüleri aldığımda benim de bu uyarıya yapma zorunluluğum ortaya çıkıyor.” dedi.



İmamoğlu, pandemi sürecinde çok defa insanların dışarıya çıkışlarındaki en önemli takip sisteminin milyonlarca kullanıcısı olan İstanbulkart olduğunu, bundan dolayı da hasta verilerini talep etmelerine rağmen kendilerine bu bilgilerin verilmediğini söyledi. İmamoğlu, şunları kaydetti:“Bize hasta verilerin verin ve biz bu hasta verileri üzerinden İstanbulkart kullanıcılarını engelleyelim. Otobüse geldiğinde o hasta, otobüs kartını kullandığında alarm yanacak, uyarıyı yapacak ve biz, vatandaş hakkında gerekli işlemleri başlatacağız. Ya bize ısrarla tek bir hasta verisi verilmedi. Ben bunu anlayabilmiş değilim. Bu talebimizi haksız bulan hiçbir devlet yetkilisine de rastlamadım. Madam haklıyız, bize hasta verisini niçin vermezsiniz. Anlayabilmiş değilim. Yani, yapılıyor; bize binen yolcuların sayısını biz göndereceğiz, bindikten sonra takip edilecek. Yahu hasta, araçlara bindikten sonra takip etsen ne olacak, bulaştıktan sonra onu bulsan ne olacak, bulmasan ne olacak? Bu tür sebepsiz yere uzatılan yanlış uygulamaları gidermeliyiz.”

“İki adet açılma kriteri var Dünya Sağlık Örgütü’nün. En az 14 gün boyunca birincisi şu; en az 14 gün boyunca test sayısı artacak, ama vaka sayısı da azalacak ki açılma olsun. İkincisi; en az 14 gün boyunca ölüm sayıları azalacak ve sağlık personeli hastalanması da azalacak ki açılma olsun. Bu, Dünya Sağlık Örgütü’nün söylediği. Özellikle İstanbul’umuzun şu anki verilerine baktığımızda, bu iki kriteri de önümüze koyduğumuzda, kesinlikle bir kapanmanın şartlılığı ortadadır; çok net. Bunu buradan, bütün yetkililerle, bütün İstanbul halkımızla paylaşmak zorundayım. Bilim Danışma Kurulu'muzun özellikle salgının hızını düşürmek, ve özellikle bulaştırılıcı bu sürecin çok hızlı ilerlediği, bu dönemin radikal bir şekilde kontrol etmek adına, 2-3 haftalık bir kapanmanın ve özellikle bu sürecin ardından da takibin, güçlü bir takip sisteminin, yani filyasyon ve bu vesile ile de kontrollü bir açılma döneminin başlatılmasının şart olduğunu bize önermektedir, Büyükşehir Belediyesi’nde kurduğumuz Bilim Kurulu. Yani, tekrar ifade ediyorum. 2-3 haftalık bir kapanmayı bize öneriyorlar ve ardından da güçlü bir takip, filyasyon dönemiyle beraber kontrollü bir açılma dönemini İstanbul’umuza öneriyorlar. Bunun için şunu söyleyelim. Verilerimizin, Nisan- Mayıs’tan çok daha ileride olduğunu altını tekrar kalın bir şekilde çizelim. Bunu 2-3 haftalık bir kapatmayla bulaşıyı azaltma ve tekrar kontrollü özellikle kontrolü sağlamada bir imkan yaratacaksa, İstanbul için kapanmanın böylesi bir düzelmeyi ortaya koyacağını bilim bize ifade ediyorsa, bunda direnmemenin bunu özellikle devletimizin yetkili kurulların, hükümetin değerli yetkililerinin değerlendirmesi ve İstanbul’a dair bu konuda çok hızlı hareket etmemiz gerektiğinin altını çizelim.”