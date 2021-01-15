İmamoğlu'ndan, Erdoğan'a aşı yapan doktor benzetmesine yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aşı yapan doktorun Ekrem İmamoğlu'na benzemesi sosyal medyada ilgi gördü. İmamoğlu da bu paylaşımlara "Hayır, ben değilim." karşılığını verdi.
GÜNDEM 15.01.2021, 02:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısının ardından Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19 aşısı yaptırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı olduErdoğan aşı olurken çekilen fotoğraflarda, aşıyı yapan sağlık görevlisinin Ekrem İmamoğlu'na benzeten sosyal medya kullanıcıları çok sayıda esprili paylaşımda bulundu.
Ekrem İmamoğlu da bu espri furyasına katılarak, paylaşımlardan birinin altına "Hayır, ben değilim" yazarak gülücük koydu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı olduErdoğan aşı olurken çekilen fotoğraflarda, aşıyı yapan sağlık görevlisinin Ekrem İmamoğlu'na benzeten sosyal medya kullanıcıları çok sayıda esprili paylaşımda bulundu.
Ekrem İmamoğlu da bu espri furyasına katılarak, paylaşımlardan birinin altına "Hayır, ben değilim" yazarak gülücük koydu.
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