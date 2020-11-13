İmamoğlu’ndan deprem uyarısı: Bu gece terk edilmesi gereken binalar va

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü köşe yazısında Beylikdüzü’nde İmamoğlu’nun da katıldığı “Gürpınar Siteler Bölgesi Kentsel Dönüşümü – 1. Etap” toplantısını yazdı.

Sözcü yazarı İmamoğlu’nun burada “ Deprem işi siyasi bir konu değil. Bir bakanın değişmesi meselesi de değil. Geri gelmeyecek canlar meselesidir. İstanbul depremi Türkiye'nin bağımsızlık sorunudur” dediğini hatırlattı. İBB Başkanı ile yaptığı görüşmeyi de aktaran Zeyrek, şunları yazdı:

İmamoğlu'nun sözleri gerçekten çarpıcıydı. Törenden sonra Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde yürüyüş yaparken, Silivri ve Avcılar'da binaları deprem açısından incelemeye başladıklarını, gelen verilerin iç açıcı olmadığını anlattı. Avcılar'da yüz binadan 20'sinde, Silivri'de yüz binadan 30'unda vatandaşlar “depreme dayanaksız çıkar ve yıkarlar” endişesiyle inceleme yapılmasına dahi karşı çıkmış.

“Bu gece terk edilmesi gereken binalar var” diyen İmamoğlu, vatandaşları ikna edecek, güven verecek bir sistemin oluşturulması gerektiğine ve hızlı davranılmasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Bu bilgileri dinledikten sonra İstanbul'un en riskli ilçesi Avcılar'ın Belediye Başkanı Turan Hançerli'yle konuştum. Kendisi göreve geldiğinden beri kentsel dönüşüm için çırpınıyor. “Avcılarda durum ne?” diye sordum. Şu bilgileri paylaştı:

“Avcılar'da 10 mahallenin ikisi plansız. O mahallelerde yenileme çalışmaları yürütülemiyor. Planlı alanlarda ise deprem yönetmeliğine uygun olmayan 11 bin 893 bina var. İBB ile yaptığımız çalışmada ortaya çıkan sonuç, 11 bin 893 binanın 8 bin 920'si (dörtte üçü) kesinlikle yenilenmeli. Kalan 2 bin 973 bina ise mutlaka güçlendirilmeli veya yenilenmeli.

369 binanın dönüşümü tamamlandı. Bin 90 binanın dönüştürülme süreci fiilen başladı. 4 bin 450 konut da kentsel dönüşüm sürecine sokuldu, uzlaşma ve projelendirme görüşmeleri başladı.”

