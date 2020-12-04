İmamoğlu'ndan Berat Albayrak'a güldüren gönderme: Burası çok önemli

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu metro inşaatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Metro inşaatlarının daha hızlı biteceğini açıklayan İmamoğlu, " İstanbul'un metro hatlarının finansmanı için uluslararası sermaye piyasalarına 580 Milyon Dolarlık Eurobond ihraç etmeyi başardık. Artık metro inşaatları daha hızlı bitecek, trafik rahatlayacak." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile özdeşleşen “Burası çok önemli” ifadesini kullanması sosyal medyada gündem oldu.

