İmamoğlu'ndan Bakan Koca mesajı! Rakamlar gerçeği yansıtıyor mu?

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya dair dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Önceki gün koronavirüs vakalarına dair açıklanan rakamların gerçeği yansıtmadığına ilişkin tepki gösteren İmamoğlu, Sağlık Bakanı Koca tarafından paylaşılan yeni rakamların gerçeği yansıttığını belirterek teşekkür paylaşımı yaptı.

Konuyu dair açıklama yapan İmamoğlu, Bakan Koca'ya dair teşekküründe şu ifadeleri kullandı:

"Hakikati konuşmaktan korkmamak en doğru yoldur. Sayın Fahrettin Koca’nın bugün açıkladığı şeffaf vaka sayısı verilerinin pandemi mücadelesinde ülkemizin daha sağlıklı günlere kavuşmasında bir kilometre taşı olması umuduyla."

