İmamoğlu'ndan Akit muhabirine: Çalıştığın yer gazete değil

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimlerinin ardından göreve başladıktan sonra, her 6 ayda bir yaptığı hesap verme geleneğini devam ettirdi.

İmamoğlu, Akit TV muhabirinin Halk Ekmek büfelerine az ekmek gittiği için kuyruk oluştuğu ve toplu taşımadaki yoğunluk ile ilgili sorusuna, Akit Gazetesi'nde çıkan “Hayvan, Ekrem'in umurunda değil” başlıklı haber nedeniyle yanıt vermek istemediğini söyledi. İmamoğlu, Akit muhabirine şunları söyledi;

Toplantının ardından İmamoğlu, Akit TV'nin muhabiri ile konuşarak konunun şahsı ile ilgili olmadığını yineledi ve tespitleri ile ilgili kendisinden inceletmek üzere bilgi istedi.

Toplantıda bugüne kadar yaptıkları ve bundan sonra yapacakları çalışmaları aktaran İmamoğlu, "Biz, kamu yönetiminde halka hesap vermeyi onur kabul eden bir anlayışı temsil ediyoruz. Çünkü biz, halka hesap vermeyi unutanların, bir süre sonra kirlendiklerini ve geçici sürelerle geldikleri koltuklara yapışmak için olmadık işlere giriştiklerini iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Arkasında konumlanan ekibine de seslenen İmamoğlu, "Hiçbir gerekçeyle, hiçbir alanda gecikme veya başarısızlığı kabul etmeyeceğim. Çok değil; durmaksızın, ter dökerek çalışacaksınız. İnancına, yaşam şekline, kökenine ve tercihlerine bakmaksızın 16 milyonun tamamını, eşit, saygın, birinci sınıf yurttaş gibi bile değil, öz kardeşiniz gibi gören bir anlayışla hizmet vereceksiniz" sözlerini kullandı.

"Şahsınızı tanımam ama temsil ettiğin kurum bir gazete kimliğini taşımıyor. Bugünkü Akit Gazetesi'nin manşetinin içinde altında bir haber var okudunuz mu ? ‘Hayvan Ekrem' yazıyor okudunuz mu? Onun için ben sizin kurumunuza cevap dair vermeye tenezzül etmiyorum."

"16 milyon insanın yöneticisine ve 5 milyona yakın bir insanın oy verdiği bir insana davranış biçimini düzenleyemeyen, bu konuda kalemi sapkınlaşmış, dili bozuk tavırlarla hareket eden bir kuruma bu anlamda cevap vermem."

"Şunu söyleyeyim Halk Ekmek konusunda da gözünüz yanlış görmüş, toplu taşıma konusunda da yorumu belli bir an üzerinden yapan ve her zaman ki gibi vicdan ve adaleti yorumunuzun içine hiç katmadan ön yargılı soru sorduğunuzu ifade ederim. Bu söylediklerimin hiçbirinin şahsınızla ilgilisi olmadığını belirtmek isterim."