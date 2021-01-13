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İmamoğlu teşekkür etti, sosyal medyada ekmek kampanyası başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, sosyal medyada bir hayırsevere teşekkür etmesi üzerine, çok sayıda vatandaş ekmek kampanyası başlattı.
GÜNDEM 13.01.2021, 07:44
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Beşiktaş'taki mobil halk ekmek büfesindeki bütün ekmekleri bir hayırseverin alması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter’dan bu kişiye teşekkür etti.
Tweet sonrası çok sayıda kişi, ekmek bağışı yapmak istediğini belirten tweetler paylaştı.
Beşiktaş Meydanı’ndaki Mobil Halk Ekmek Büfemizdeki tüm ekmekleri satın alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmasını talep eden hayırsever İstanbullu vatandaşımıza teşekkürler. 785 ekmek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Bu zor günleri dayanışma ve sevgi ile aşacağız.
— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 12, 2021
İmamoğlu’nun paylaşımına yorum yapan kişiler, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması talebiyle binlerce ekmek satın aldı.
Gazete Duvar’ın aktardığına göre İBB Halk Ekmek hesabı da ekmek almak isteyen kişilerin mesajlarına yanıt vererek iletişim bilgilerini istedi.
Beşiktaş Meydanı’ndaki Mobil Halk Ekmek Büfemizdeki tüm ekmekleri satın alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmasını talep eden hayırsever İstanbullu vatandaşımıza teşekkürler. 785 ekmek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Bu zor günleri dayanışma ve sevgi ile aşacağız. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 12, 2021
Tweet sonrası çok sayıda kişi, ekmek bağışı yapmak istediğini belirten tweetler paylaştı.
Beşiktaş Meydanı’ndaki Mobil Halk Ekmek Büfemizdeki tüm ekmekleri satın alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmasını talep eden hayırsever İstanbullu vatandaşımıza teşekkürler. 785 ekmek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Bu zor günleri dayanışma ve sevgi ile aşacağız.
— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 12, 2021
İmamoğlu’nun paylaşımına yorum yapan kişiler, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması talebiyle binlerce ekmek satın aldı.
Gazete Duvar’ın aktardığına göre İBB Halk Ekmek hesabı da ekmek almak isteyen kişilerin mesajlarına yanıt vererek iletişim bilgilerini istedi.
Beşiktaş Meydanı’ndaki Mobil Halk Ekmek Büfemizdeki tüm ekmekleri satın alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmasını talep eden hayırsever İstanbullu vatandaşımıza teşekkürler. 785 ekmek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Bu zor günleri dayanışma ve sevgi ile aşacağız. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 12, 2021
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