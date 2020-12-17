İmamoğlu: ‘Metro için eurobond ihracına Hazine'den onay alamadık’

İstanbul Büyükşehir Belediye ( İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro yatırımlarını devam ettirebilmek için gerekli 301 milyon euroluk eurobond ihracıyla ilgili onayı Hazine’den alamadıklarını söyledi. İmamoğlu başvurularının askıya alındığını duyduklarını söyledi.

Halk TV’de Mustafa Sönmez’in sunduğu programa katılan İmamoğlu “Bu metroları bitirmek zorundayız. İlave metro ihaleleri de yapılmış ama bunların finansman işi çözülmemiş. Metro, İBB’nin kendi öz bütçesinden döndürebileceği bir iş değildir” dedi.

İmamoğlu şunları söyledi:



"Aslında bu tür işlerin tamamı çok uzun vadeli borçlanmalarla yürütülebilecek imalat işidir. Ne yazık ki bizim aldığımız işlerin birçoğu finansman sorunu çözülmemiş bir süre sonra da durmuş. 301 milyon euoruluk bono tahvil başvurumuz askıya alındı. Borçlanmamızla ilgili onayı Ankara'dan, Hazine’den onaylamasını bekliyoruz. 16 milyon İstanbullu için AKP belediyeleri döneminde başlatılmış ama bitirilemeyen metrolar bitsin diye bunu istiyoruz."

