İmamoğlu ile Taksiciler Odası arasında tartışma! Sesini yükseltme...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, taksi temsilcilerini kabul etti. İBB'nin kiralamayı düşündüğü 6 bin taksi konusunun ele alındığı toplantıda, İmamoğlu ile taksi temsilcileri arasında tartışma yaşandı.



Toplantıda bir taksi temsilcisinin "Neden taksi kiralamayı düşünüyorsunuz?" sorusuna İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Niye satacağım sana? Sana plaka satmaya mecbur muyum? İBB olarak hizmet kalitesini kontrol edeceğim. Benim vatandaşım" diyerek karşılık verdi.



Daha sonra temsilcinin "Belediye daha İETT'yi kontrol edemiyor" sözlerine sinirlenen İmamoğlu, "Sesinizi yükseltmeyin" dedi. 6 bin tane otobüsü tek kalemde yönetmek için İBB Meclisi'ne karar aldırttığını belirten İmamoğlu, "Ben 'Bir otobüs 70 bin lira kazanacak, diğer otobüs orada açıklıktan ölecek' gibi şeylere karşıyım. Tek standarda getirdik, hepsini kiraladık. Personeli de bize ait. Otobüs sahibine plakasının kirasını ödeyeceğiz. Biz bütün sorumluluğu üstümüze aldık. Nasıl idare edemiyoruz? Tam aksine idare edecek sistemi kurduk" ifadelerini kullandı.



Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 6 bin yeni taksi teklifi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) yapılan oylama ile alt komisyona havale edildi.

