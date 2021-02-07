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İmamoğlu duyurdu: Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arası 1 saate düşecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yıl sonunda tamamlanacak HIZRAY projesi ile Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arasının 1 saate kadar düşeceğini duyurdu.

GÜNDEM 07.02.2021, 18:23
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İmamoğlu duyurdu: Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arası 1 saate düşecek
İBB tarafından “Raylı Sistemlerde Büyük Hamle” toplantısı Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Yapılan toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2021 yılı sonunda proje çalışması bitecek HIZRAY ile Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arasındaki sürenin 1 saate düşeceğini açıkladı.

İki yeni hattın projelendirileceğinin ifade  eden İmamoğlu, 2021 yılı içinde ihaleye çıkmak üzere hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Projelerden ilkinin “Beylikdüzü – Esenyurt – Sefaköy – İncirli Metro Hattı” olduğunu söyleyen İmamoğlu, ikinci projenin ise Asya ve Avrupa arasında olacak ikinci raylı sistemi oluşturduğunu  ve bunun Beylikdüzü, Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Eyüp, Kağıthane, Beşiktaş, Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik dahil 17 ilçede yaşayan İstanbulluların hayatını kolaylaştıracak HIZRAY olduğunu söyledi.

2021 yılı sonunda projelendirme çalışmasının sona ereceğini ve ihaleye çıkılacağını belirten İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Doğu-Batı aksında bir baştan diğer başa kat edecek ikinci raylı sistem hattımız ise HIZRAY olacak. İstanbul’da metro hatlarında ortalama hız 35 kilometreyken toplu taşıma sisteminde bu hız ortalama 20 kilometreye düşüyor. HIZRAY’da hedeflediğimiz ortalama hız ise 70-80 kilometre arası olacak. Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arası 1 saate düşecek. HIZRAY’ın işletmeye alınmasıyla günde 1 milyon yolcu taşıyacağını öngörüyoruz. Yapım ve metro araçları dahil toplam maliyeti 6 milyar dolar olacağı hesaplanan bu hattın finansmanı için kamu-özel işbirliği gibi karma modeller öngörmekteyiz. Ön tasarım ve fizibilite çalışmasını 2020 yılı sonunda başlattığımız HIZRAY projesinin 2021 projesini tamamlamayı hedefliyoruz.”
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