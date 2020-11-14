İmamoğlu, bulaşıcı hastalıktan yaşamını yitirenlerin sayısı açıkladı
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bugüne ait bulaşıcı hastalıktan dolayı yaşamını yitirenlerin sayısını açıkladı.
GÜNDEM 14.11.2020, 22:41
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı. İmamoğlu, Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na ait bulaşıcı hastalık ölüm sayısının 164 olduğunu ve bu sayının en yüksek sayı olduğunu belirtti.
İmamoğu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tedbir alma çağrısında bulunarak, "Mezarlıklar Daire Başkanlığı’mızın “Bulaşıcı Hastalık Ölüm Sayısı” bugün 164 olmuştur. Bu sayı tüm pandemi döneminde bildirilen en yüksek sayıdır. Bulaşıcı hastalıktan vefat eden 164 vatandaşımıza Allah’tan rahmet dilerim. Sayın @drfahrettinkoca tedbir almada gecikiyorsunuz." ifadelerini kullandı.
Mezarlıklar Daire Başkanlığı’mızın “Bulaşıcı Hastalık Ölüm Sayısı” bugün 164 olmuştur. Bu sayı tüm pandemi döneminde bildirilen en yüksek sayıdır. Bulaşıcı hastalıktan vefat eden 164 vatandaşımıza Allah’tan rahmet dilerim. Sayın @drfahrettinkoca tedbir almada gecikiyorsunuz.
— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 14, 2020
Mezarlıklar Daire Başkanlığı’mızın “Bulaşıcı Hastalık Ölüm Sayısı” bugün 164 olmuştur. Bu sayı tüm pandemi döneminde bildirilen en yüksek sayıdır. Bulaşıcı hastalıktan vefat eden 164 vatandaşımıza Allah’tan rahmet dilerim. Sayın @drfahrettinkoca tedbir almada gecikiyorsunuz. pushfn('ads'); — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 14, 2020
İmamoğu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tedbir alma çağrısında bulunarak, "Mezarlıklar Daire Başkanlığı’mızın “Bulaşıcı Hastalık Ölüm Sayısı” bugün 164 olmuştur. Bu sayı tüm pandemi döneminde bildirilen en yüksek sayıdır. Bulaşıcı hastalıktan vefat eden 164 vatandaşımıza Allah’tan rahmet dilerim. Sayın @drfahrettinkoca tedbir almada gecikiyorsunuz." ifadelerini kullandı.
Mezarlıklar Daire Başkanlığı’mızın “Bulaşıcı Hastalık Ölüm Sayısı” bugün 164 olmuştur. Bu sayı tüm pandemi döneminde bildirilen en yüksek sayıdır. Bulaşıcı hastalıktan vefat eden 164 vatandaşımıza Allah’tan rahmet dilerim. Sayın @drfahrettinkoca tedbir almada gecikiyorsunuz.
— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 14, 2020
Mezarlıklar Daire Başkanlığı’mızın “Bulaşıcı Hastalık Ölüm Sayısı” bugün 164 olmuştur. Bu sayı tüm pandemi döneminde bildirilen en yüksek sayıdır. Bulaşıcı hastalıktan vefat eden 164 vatandaşımıza Allah’tan rahmet dilerim. Sayın @drfahrettinkoca tedbir almada gecikiyorsunuz. pushfn('ads'); — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 14, 2020
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