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İmamoğlu: Alibeyköy-Cibali Tramvay Hattı 1 Ocak’ta hizmete giriyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alibeyköy-Cibali Tramvay Hattının 1 Ocak 2021'de hizmete gireceğini açıkladı.

GÜNDEM 13.12.2020, 18:15
İmamoğlu: Alibeyköy-Cibali Tramvay Hattı 1 Ocak’ta hizmete giriyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2016’da başlatılan, sonra durma noktasına gelen Alibeyköy-Eminönü Tramvay Hattı’ndaki çalışmalarda sona gelindiğini bildirdi. İmamoğlu, Haliç’i boydan boya kucaklayacak tarihi hattın Alibeyköy-Cibali arasındaki bölümünün, 1 Ocak 2021’de hizmete gireceğinin müjdesini paylaştı. Hattın test sürüşüne katılan İmamoğlu’na, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken eşlik etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Ocak 2021’de hizmete alınacak hatta yapılan test sürüşüne katıldı. İmamoğlu, test sürüşü öncesinde, kurmaylarıyla birlikte Alibeyköy Durağı’ndaki Kontrol Merkezi’ni ziyaret etti. Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin ve Metro A.Ş. Genel Müdürü Özgür Soy’dan bilgiler alan İmamoğlu’na, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de eşlik etti.

Haliç’i kucaklayan tarihi bir hattı faaliyete geçireceklerinin altını çizen İmamoğlu, “Ciddi bir çalışma yapıldı. Özellikle, -1,3 kilometreydi yanlış hatırlamıyorsam- yeniden söküp yapmak zorunda kaldığımız bölümü vardı, Balat - Ayvansaray bölümünde. Ve orada ciddi bir kazık çakma işlemi yaptık. Şu anda şükürler olsun sağlıklı bir biçimde sonuna geldik. Tabii şimdilik Unkapanı Köprüsü’nden itibaren hizmet edecek. Daha sonra biz, bunu Sirkeci’ye doğru bağlayacağız. Orada, Sirkeci’den Alibeyköy’e kadar devam eden sıkı da bir peyzaj çalışmamız da var. Burada ciddi bir alanın yarışma projeleri bitti, sonuçlandı. Dört aşamalı yapıldı. Bu dört aşamalı sunumu da dün aldım. Çok keyifli” dedi.

İmamoğlu, metrolarda internet kullanımıyla ilgili soruya ise “Raylı sistemlerde internet kullanımı ile ilgili girişimlerimiz sürüyor. Bu konuda İçişleri Bakanlığı’mızdan izin talebimiz devam ediyor. Hatta sürücüsüz hatlarda bunu kullanmayla ilgili bir engelimizin olmadığı yönünde görüşlerimiz var. Daha doğrusu işin yönetmeliği buna cevaz veriyor bunu yasaklayan mantıkta. Özellikle Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattında başlamak istediğimizi bildirdik. Şu an inceleniyor. İnşallah bunu hallederiz de bir an önce metro hatlarında da internet erişimini vatandaşlara sunarız” yanıtını verdi. Feshane Durağı’nda trenden inen her iki Başkan, bu noktadan Balat Durağı’na kadar yürüyerek, hattın kalan kısmında incelemelerde bulundu.

İBB mühendisleri ile Sakarya Üniversitesi’nce görevlendirilen uzman akademisyenler tarafından, sahada ölçüm ve incelemeler yapıldı. İnceleme sonucunda, tramvay hattı üst yapısının tasarımı aşamasında, Haliç’e özgü kritik zemin koşullarının göz önüne alınmadığı, proje aşamasında zemin etüdü ve saha incelemesinin yeterli düzeyde yapılmadığı belirlendi. Bu düzensiz ve 1,5 yıldır devam eden zemin hareketinin, problemin ilave tedbirlerle çözülmesini kısıtladığı ve tramvayın işletme güvenliği için büyük riskler içerdiği görüldü. Yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda, zemin hareketinin zamanla daha da artacağı öngörüldü. Bu nedenle, hattın kazıklı sistem üzerine oturmayan 1,3 kilometrelik temel bölümünün, kırılarak yeniden yapılmasının en uygun çözüm olacağı tespit edildi. Bu kapsamda, sahada imalatı 2018 yılında tamamlanmış Balat-Ayvansaray arasında tramvay üst yapı ray sökümü ve betonarme kırım işlerine, geçtiğimiz Nisan ayında başlandı ve kısa sürede tamamlandı.
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