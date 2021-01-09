İmam Rakım Elkutlu kimdir?

Rakım Elkutlu vefatının üzerinden 72. yıl geçti.

Yaşamı boyunca 450'nin üzerinde esere imza atan bestekar 1869'da İzmir'de dünyaya geldi.

Klasik Türk müziğinin hafız bestekarlarından olan Elkutlu'nun tam adı Mehmet Rakım Elkutlu'dur.

Babası Hisar Camisi imam-hatiplerinden Şuayb Efendi annesi ise Sıdıka Hanım'dır.

Ortaöğrenimini İzmir İdadisinde tamamladı.

Elkutlu daha sonra Zağralı müderris İsmail Efendi'den İslami ilimler tahsili aldı.

17 yaşında mevlevihanenin naathanlığı görevini üstlenirken, 28 yaşında kudümzenbaşılığına getirildi.

Dayısı Nureddin Efendi’nin teşvikiyle 20 yaşında bestekarlığa başladı.

İlk bestesi ise, sözleri Abdülhak Hamid'e ait, "Hayran-ı cemal olmağa cidden emelim var" güfteli dügah makamındaki şarkı oldu.

Zekai Dede'nin öğrencilerinden bestekar Hafız Aziz Efendi'den de dersler aldı.

20 yaşında evlendiği ilk eşi Nadire Hanım'dan Şuayib isminde bir oğlu dünyaya geldi. Nadire Hanım'ın vefatından sonra Sıdıka Hanım ile evlendi.

Sıdıka Hanım'dan ayrıldıktan sonra hayatını oğluyla yeğenlerinin yanında sürdürdü.

Amcasının vefatından sonra bestekar Tanburi Ali Efendi'den yaklaşık 5 yıl ders aldıç

10 yıl kadar da Yahudi asıllı besteci Santo Şikari'yle meşk etti ve geniş bir repertuvar öğrendi.

450'ye yakın eseri bulunan Rakım Elkutlu, 1892'de babasının vefatı üzerine, İzmir Hisar Camisi imam ve hatipliğine tayin edildi.

Ve son nefesine kadar bu görevini sürdürdü.

Çok iyi usul bilmesine rağmen, meşk geleneğine önem verdiği için nota öğrenmediği bilinen Rakım Elkutlu'nun bestelerinin az bir kısmı bugüne ulaşabildi.

Eşsiz bestelere imza atan Elkutlu, ayrıca hızlı beste yapmasıyla ve şiir seçmekte büyük titizlik göstermesiyle biliniyordu.

Elkutlu İzmir'de 4 Aralık 1948'de 79 yaşında vefat etti.

Hisar Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Kokluca Mezarlığı'na defnedildi.

