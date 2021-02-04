İlyas Tüfekçi kimdir?

İlyas Tüfekçi'nin kızı İlkin Tüfekçi, sosyal medyada hesaplarından babasıyla doğum gününü kutladığı görüntüyü yayımladı.

İlyas Tüfekçi 3 Şubat 1960'da İstanbul'da doğdu.

Kariyerinde Stuttgart, Schalke 04, Fenerbahçe, Galatasaray ve Zeytinburnuspor formaları giydi.

Almanya'da keşfedilip ardından Türkiye'ye getirilen oyuncular kuşağının ilk temsilcilerinden biri olan Tüfekçi 11 yaşında ailesiyle birlikte Berlin'e taşındı.

Berlin'de küçük takımlarda futbola başlayan Tüfekçi Hertha Berlin daha sonra da VfB Stuttgart altyapısında oynadı.

1980-81 sezonunda Stuttgart'ın A takımına çıktı. 27 Eylül 1980'de Dortmund ile oynanan Bundesliga maçında ilk kez Stuttgart forması giydi. Takımı 3-1 yenilirken, 75. dakikada oyuna giren futbolcu kariyerinin ilk golünü de 82. dakikada attı. Bu maçtan sonra teknik direktör Jürgen Sundermann'ın ilk tercihlerinden biri oldu ve 24 maçta 13 gol attı. Stuttgart, ligi üçüncü olarak tamamladı. Sonraki sezon üç maçta forma giydikten sonra 11 Eylül 1981'de 2. Bundesliga'daki Schalke 04'e transfer oldu.

1983 yılında Fenerbahçe'ye geldi. 4 Eylül 1983'te Zonguldakspor'u 2-0 yendikleri maçta Türkiye'deki ilk iki golünü attı.

Tüfekçi, ligdeki ikinci şampiyonluğunu, Galatasaray ile 7 gol attığı 1986-87 sezonunda yaşadı.

1990-91 sezonunda Zeytinburnuspor'a transfer oldu. Son sezonunda 11 maçta 3 gol kaydetti. Kariyerinin son golünü 20 Şubat 1991'de eski takımı Galatasaray'a kaydetti.

Aktif futbol hayatına erken son veren İlyas Tüfekçi, 1994 yılında antrenörlüğe ilk adımını attı.

Zeytinburnuspor Vanspor Göztepe ve Kırşehirspor gibi birçok Anadolu takımını çalıştırdı.

2014 sonlarında ALS hastalığına yakalandığı anlaşıldı[1] ve tedavi görmeye başladı

