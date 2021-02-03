İlmek ilmek iyilik projesi ile 35 bin çocuğa yardım ulaştı

TDV ve WEFA’dan 35 bin çocuğa kışlık kıyafet yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları’nın bulunduğu 14 ilde “İlmek İlmek İyilik” projesi yürütüldüğünü belirten Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, proje kapsamında gönüllüler tarafından örülen ve hayırseverler tarafından bağışlanan atkı, bere ve eldivenlerle birlikte WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu tarafından temin edilen bot, mont, bere, eldiven ve çorapların Türkiye genelindeki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıldığını kaydetti.



Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere kışın en ağır yüzünü yine çocukların hissettiğini ifade eden Açık, Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü’nün kış kıyafetlerine ulaşımda sorun yaşayan çocuklar için için İlmek İlmek İyilik projesini hayata geçirdiklerini belirterek, “Kadın gönüllülerimiz tarafından örülen veya satın alınan yaklaşık 32 bin atkı, bere ve eldivenle birlikte WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu tarafından temin edilen 3 bin 200 mont, bot, çorap, bere, okul çantası ve maske gibi ihtiyaç malzemeleri görevli ve gönüllülerimizle birlikte çocuklarımıza ulaştırıldı. Toplamda 35 binden fazla çocuğumuzun soğuk kış günlerini daha sıcak geçirmelerine vesile olduk” diye konuştu.

Mehmet Fahri Özkan / Ankara

