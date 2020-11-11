İller Bankası personeline özel koronavirüs testi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı İller Bankası Anonim Şirketi (İLBANK), Genel Müdürlük binasında çalışanlar için 12 ay boyunca koronavirüs testi yapılması için ihale açtı. İhaleyi 300 bin TL teklif veren Trg Seyahat Acentesi Turizm Anonim Şirketi kazandı ve 3 Kasım'da imzalar atıldı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, İller Bankası Anonim Şirketi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 21 Ekim tarihinde “Sars Cov2 PCR Testi Yaptırılması” adı altında pazarlık yöntemiyle bir ihale düzenledi. İhaleye Trg Seyahat Acentesi Turizm Anonim Şirketi tek başına katılıp kazandı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Birgün gazetisine, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Testin yaygınlaştırılması yönünde TTB olarak sürekli uyarılarda bulunuyoruz. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de ‘test, test, test’ diyor zaten. Biz Türkiye’de yaygın test yapılmasını önerdik ama burada yapılan bir gruba ayrıcalıklı yaklaşım sergilemektir. İller Bankası’nın yaptığını tümüyle ayrımcılık uygulaması olarak değerlendirmeliyiz. Bu uygulamanın bir benzerinin de Saray’daki Cumhurbaşkanlığı yetkililerine yapıldığını biliyoruz. Bunu kamu kaynaklarının kötüye kullanımı olarak değerlendirmek gerekir. Temaslılara hatta semptom gösterenlere dahi test yapılmazken bu uygulama akıl alır bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

İhaleyi kazanan Trg Seyahat Acentesi Turizm Anonim Şirketi, Güven A.Ş.’ye bağlı. Güven A. Ş. ise AKP’nin her yıl toplantılar düzenlediği Ankara Kızılcahamam’daki Elizi Otel’in sahibi.

