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İller arası tayin sonuçları açıkladı! İşte iller arası tayin sonuçları
Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan sağlık personellerinin geçtiğimiz haftalarda yaptığı başvurular neticesiyle yapılan iller arası tayin, kura sonuçları açıklandı.İşte iller arası tayin sonuçları...
GÜNDEM 26.01.2021, 13:00
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Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen iller arası tayin sonuçları belli oldu.
26 Ocak’ta noter huzurunda yapılan kura sonuçları ile birlikte iller arası tayin sonuçları erişime açıldı.
Tayin sonuçları ile ilgili duyuru https://yhgm.saglik.gov.tr adresi üzerinden yapıldı.
Kura çekilişi 26 Ocak 2021’de saat 10:00 'da Sağlık Bakanlığı’nın Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleşti.
Koronavirüs salgını sebebiyle kuraya katılımcılar alınmadı.
Kura çekilişi bakanlığın YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayımlandı.
Başvurular Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sayfası https://yhgm.saglik.gov.tr Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden ve e- Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemiyle girişi ile en fazla 10 tercih olarak yapılmıştı.
Kesinleştirme işleminin ardından başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılmaya izin verilmedi. Kesinleştirilmeyen başvurular da dikkate alınmadı.
Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmemişti.
Yanlış müracaatta bulunanlar ve PBS üzerinden kesinleştirilmeyen başvurular, geçersiz sayılmıştı.
26 Ocak’ta noter huzurunda yapılan kura sonuçları ile birlikte iller arası tayin sonuçları erişime açıldı.
Tayin sonuçları ile ilgili duyuru https://yhgm.saglik.gov.tr adresi üzerinden yapıldı.
Kura çekilişi 26 Ocak 2021’de saat 10:00 'da Sağlık Bakanlığı’nın Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleşti.
Koronavirüs salgını sebebiyle kuraya katılımcılar alınmadı.
Kura çekilişi bakanlığın YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayımlandı.
Başvurular Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sayfası https://yhgm.saglik.gov.tr Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden ve e- Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemiyle girişi ile en fazla 10 tercih olarak yapılmıştı.
Kesinleştirme işleminin ardından başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılmaya izin verilmedi. Kesinleştirilmeyen başvurular da dikkate alınmadı.
Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmemişti.
Yanlış müracaatta bulunanlar ve PBS üzerinden kesinleştirilmeyen başvurular, geçersiz sayılmıştı.
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