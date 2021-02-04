İlkini Melih Bulu'ya yazmıştı! Mansur Yavaş'tan ikinci mektup çıkışı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'ya istifa çağrısı yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini köşesine taşıdı.

Köşesinden "Sorularımı son derece açık bir şekilde yanıtladı. Başka konulardan da bahsettiğimiz verimli bir sohbet oldu" ifadelerini kullanan Nagehan Alçı'nın yazısı şu şekilde:

Mansur Yavaş'ın Melih Bulu'nun istifa etmemesi karşılığında ikinci mektubu öğrenciler için hazırladığını aktaran Nagehan Alçı, köşesinden yazısında şunları kaydetti.

"Belediye başkanının siyaset yapmayacağını hatırlayacağım, demiştiniz. Bugünkü mektubunuz bu sözünüze bir tezat değil mi Mansur Bey? İstanbul’daki üniversite olaylarının Ankara Belediye Başkanı ile ne ilgisi var?" diyerek girdim söze…

"Hayır burada hiçbir tezat yok Nagehan Hanım. Ben Boğaziçi’nde yaşananları siyaset üstü bir konu, bir milli birlik meselesi olarak görüyorum. Ayrıca İstanbul’daki gerginlik benim yönettiğim şehir Ankara’ya da sıçramaya başladı. ODTÜ’de de bir grup dün protestoya kalkıştı. Bakın geçen sene yine ODTÜ’de bir yurt krizi yaşanmıştı hatırlarsınız. Öğrenciler yurt yaptırmak istemiyorlardı. Protesto ediyorlardı. Ben o zaman da ODTÜ Rektörü ile iletişime geçtim, bir sorun varsa yardımcı olalım diye düşündüm, 'Belediye olarak yurdu biz yapar, üniversiteye hibe ederiz' dedim. Nitekim tansiyon düştü, kriz çözüldü bu yolla."

Şu an Boğaziçi’nde de bir sorun var. Siz de bir Boğaziçilisiniz. Bu sorunu çözmek lazım Nagehan Hanım. Bakın devlet kimseyle inatlaşmaz. Burada öğrenciler ile rektör arasında bir inatlaşma var. Bunun daha çok uzaması hepimize kaybettirir. Bizim ciddi sorunlarımız var. Açlık var, pandemi var. Bunlarla uğraşmamız, böyle gerginliklerle vakit kaybetmememiz lazım. O nedenle Rektör Bulu’ya seslenmek istedim. Şu aşamada istifa ederse Türkiye'ye çok büyük bir iyilik yapmış olacak."

"Ama Melih Bulu’nun istifası diğer üniversitelerde de bir ayaklanmaya, bir başkaldırıya yol açmaz mı Sayın Yavaş" diye sorunca şöyle cevap verdi:

"Hayır bence bir başkaldırıya yol açmaz. Hem okullar kapalı hem de konjonktür buna müsait değil Nagehan Hanım. Mesela bakın dün ODTÜ’de küçük bir grup da kendi rektörlerini protesto etmek istedi ama o tutmaz, zira rektör yeni göreve başlamamış, artık yapay olur. Diğer üniversiteler ile ilgili böyle bir zemin mevcut değil. Bakın Nagehan Hanım ben ne öğrencilere ne polislere olumsuz bir şey diyorum. Ben ortada bir kriz var, bunu çözelim. Bunu çözmek de Rektör Bey’in elinde diyorum" dedi.

Mansur Yavaş konuşmamız esnasında New York Times’ın meşhur yazarı Thomas Friedman’ın ‘Bir zamanlar Amerika’ adlı kitabını hatırlattı.

"Nagehan Hanım o kitapta Friedman Amerikalıların kriz varsa kim çıkardı, nasıl çıktı diye bakmadan bu krizi nasıl çözeriz diye düşündüklerini anlatıyor. Ben de hadiseye bu perspektiften bakıyorum. Sorumluluğu ne hükümete ne öğrencilere yüklüyorum. Asla siyasi polemik amacım yok. Burada bir kişi sorumluluk alarak krizi çözebilir o kişi de Rektör Bulu’dur" dedi.

Ancak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı mektupla istifa çağrısı yapmış olsa da Melih Bulu şu aşamada istifa etmeyeceği yönünde kuvvetli açıklamalar yapıyor, dün bana söylediklerini bu köşede okudunuz, ardından katıldığı bir toplantıda "İstifayı asla düşünmüyorum" sözlerini tekrarladı.

Mansur Bey’e bunu hatırlattım…

"Bir mektup daha yazdım. Hazır bende duruyor. Şayet sizin yazdığınız gibi Melih Bey istifa etmez, olaylar da durulmazsa yayınlayacağım" diye konuştu.

Yavaş ikinci mektubu da Boğaziçili öğrencilere hitaben yazmış.

"Rektör sorumluluğu almadı, hadi gençler siz alın, PKK’ya ve başka terör örgütlerine fırsat vermeyin" minvalinde bir mektup yazmış. Şimdilik bu mektup köşede bekliyor.

Ben Bulu’nun istifa edeceğini hiç sanmıyorum. Demek ki Mansur Yavaş’ın ikinci mektubunu da kamuoyu yakında görecek..."

