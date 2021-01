İlker Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacaklar

AKP; eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Devlet Eski Bakanı ve CHP Eski Milletvekili Fikri Sağlar ve gazeteci Can Ataklı hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunacak. İllerdeki toplam 979 ilçe teşkilatının ayrı ayrı suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ, Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda, “Menderes 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’deki konuşmasında ‘Yolumuz serbest seçim yoludur. Memleketimizde demokrasinin yerleştirilmesinin yolu budur. Fakat her şeyden önce düzenin korunması kati bir zorunluluktur' diyor. Konuşmasının demokrasi açısından bir bedeli oldu mu?” sorusu üzerine şu ifadeleri kullanmıştı:

CHP Eski Milletvekili ve Devlet Eski Bakanı Fikri Sağlar, katıldığı bir televizyon programında, “Türbanlı bir hakimin karşısına çıktığım zaman adaleti yerine getireceği konusunda kuşkum var.” demişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlar hakkında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan, resen soruşturma başlatmıştı.

Gazeteci Can Ataklı ise bir TV programında “Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, başka bir doğal felaket… Çok büyük sel, çok büyük yangınlar… Hani Avustralya’yı yakan yangın vardı ya o kadar büyük yangınlar, deprem, çok büyük can kaybına yol açacak sel felaketi gibi… Ama en korkutucu olan Türkiye’nin bir askeri başarısızlık elde etmesi” ifadelerini kullanmıştı.

Skandal açıklamalar sonrası Can Ataklı, şunları söylemişti: YouTube kanalımda yaptığım bir konuşmayı yine cımbızlayarak servis etti malum çevreler. Tüm dünya için geçerli olan bazı sözlerimi, başına “Erdoğan” koyarak yayınladılar ve “Can Ataklı hainlik yapıyor” algısı yaratmaya çalıştılar. Kaynağı çok belli bu saldırılara alıştım artık. Bu türde ahlak yok, namus yok, vicdan yok. Bu ahlaksızlığı yapanlar, bunun yanlarına kâr kalacağını da hiç düşünmesinler.

23 Mayıs 1960 günü DP Genel İdare Kurulu toplantısında Sıtkı Yırcalı, “Derhal seçimleri yapacağımızı açıklayayım” deyince, Adnan Menderes’in cevabı “derhal” olmuştu. Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı almış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi, açıkça milletin siyasi iradesine de vurulacak bir darbe olurdu.