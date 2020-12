"İlkemiz zamanında teslim"

CRM İstanbul olarak hiç şüphesiz birinci önceliğimiz müşteri memnuniyetidir. Bizim için müşteri ile ilişkilerde iki kural vardır. 1. Müşteri her zaman haklıdır. 2. Müşterinin haksız olduğu yerlerde 1. madde geçerlidir. CRM İstanbul müşterilerine ürünlerini zamanında teslim, kalite güvencesi ve istediği doğru ürünü sunma noktasında tüm gayretini göstermektedir.

Firmamız ne zaman kuruldu? Mutfak, banyo, kapı konsept, mimarlık, yapı, dizayn ve dekorasyon noktasında müşterilerinize hangi hizmetleri vermektesiniz?

Firmamız 16 Ekim 2020 tarihinde kuruldu. Firma ortakları olarak yirmibeş yıllık tecrübemiz bulunmaktadır. Crm İstanbul olarak, mutfak dolabı, banyo dolabı, vestiyer, ahşap kapı (melamin-lake kapı-mobilya kapı-laminant kapı), çelik kapı, bina giriş kapıları, yangın kapısı, patlamaya dayanıklı kapılar, laminant parke, duşakabin işleri yapmaktayız.

Yapı dekorasyonu ve konsept ürünler ortaya koyarken müşterilerinizin algısını nasıl yönlendiriyorsunuz? Evlere, binalara özel tasarımlar yapabiliyor musunuz?

Proje ve bayilerimize standart ürünlerin yanında, kişilere ve kurumlara özel tasarımlar da yapmaktayız. Müşteri algılarını yönlendirirken yaşam alışkanlıkları, kültür ve ihtiyaçları doğrultusunda tasarımlar yaparak en doğru ürünü sunuyoruz.



Bir evin değerini artıran en önemli unsur, kuşkusuz iç mimarisinin, mutfağının, banyosunun, kapılarının, yapısının, dizaynının ve dekorasyonunun çok güzel ve özel olması. CRM İstanbul bu noktada hangi misyon ve vizyonla çalışma yapmaktadır? Müşteri memnuniyetini ortaya koyma bağlamında hangi ilkelerle hareket etmektedir?

CRM İstanbul olarak hiç şüphesiz birinci önceliğimiz müşteri memnuniyetidir. Bizim için müşteri ile ilişkilerde iki kural vardır. 1. Müşteri her zaman haklıdır. 2. Müşterinin haksız olduğu yerlerde 1. madde geçerlidir. CRM İstanbul Müşterilerine ürünlerini zamanında teslim, kalite güvencesi ve istediği doğru ürünü sunma noktasında tüm gayretini göstermektedir.



CRM İstanbul, hangi bölgelere hizmet verebilmektedir? İstanbul’un tamamına hizmet götürebilmekte midir? Bu noktada istihdam kapasiteniz nedir? Tasarım ekipleriniz kaç kişiden oluşmaktadır?

Öncelikle şunu belirtelim… CRM İstanbul tüm dünyaya hizmet verebilmektedir. Marmara Bölgesi’nin tamamına uygulamalı hizmet vermekle birlikte, ürün teslimi yurdun her bir köşesine ve tüm dünya ülkelerine ihtiyaçları doğrultusunda demonte olarak ürün gönderebilme kabiliyetine sahibiz. Proje tasarımında ve uygulamasında alanında geniş bilgi birikimine sahip, eğitimli, tecrübeli insan kaynağı ile çalışılmaktadır.

Binaların iç dizaynını yaparken ve ürünlerinizi ortaya koyarken ne gibi AR-GE faaliyetleri gerçekleştiriyorsunuz?

Yurt içi ve yurt dışı sektörel fuarları yakından takip ederek, mobilya sektöründe yarı hammadde üretiminde kendini ispatlamış üreticilerle yakın temas sağlayarak, firmamızı çağın gereksinimlerine uymak adına güncel tutmaktayız. Ar-Ge çalışma faaliyetlerinin yanında Ür-Ge ye de önem vererek çalışma ortaklarımıza en iyi hizmeti vermek için tüm gayretimizle çalışmaktayız.