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İlk uçak indi! Dubai İstanbul seferleri yeniden başladı
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Dubai'ye seferler yeniden başladı.
GÜNDEM 18.12.2020, 23:53
Flydubai Havayolları'nın Dubai- İstanbul seferini gerçekleştiren uçağın, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesiyle Dubai-İstanbul seferleri yeniden başladı.
AnadoluJet'in 20 Aralık, Pegasus Hava Yolları'nın 24 Aralık'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Dubai uçuşları yeniden başlayacak.
Böylece yolcular İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan üç havayolu şirketiyle Dubai'ye seyahat etme imkanına sahip olacak.
AnadoluJet'in 20 Aralık, Pegasus Hava Yolları'nın 24 Aralık'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Dubai uçuşları yeniden başlayacak.
Böylece yolcular İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan üç havayolu şirketiyle Dubai'ye seyahat etme imkanına sahip olacak.
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