İlk kez görüldü, balıkçılar bile şaşırdı! İncelemeye alındı

Çanakkale'de gırgır teknesiyle ava çıkan balıkçılar, Türk kara sularında türüne ender rastlanan "dikenli yılan balığı" yakaladı.

Çanakkale Boğazı´nda sardalya avlayan bir gırgır teknesi, merkeze bağlı Güzelyalı köyü açıklarında yaklaşık 50 metre derinliğe ağlarını bıraktı. Güverteye toplanan ağların haznesinden kasalarca sardalya balığı çıktı. Sardalya balıkları arasında görülen ve latince adı 'Ophisurus serpens' olan yaklaşık 2.5 santim uzunluğundaki dikenli yılan balığı, gemicileri hem korkuttu hem de şaşırttı. Dikenli yılan balığının, kendini ısırması da ilginç görüntüler oluşturdu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezginer Tunçer, "Ophisurus Serpens" adı verilen dikenli deniz yılan balığının, zeminde yaşayan balıklardan olduğunu söyledi.



Kuzey Ege'de daha önce balığın varlığının belirlendiğini ifade eden Tunçer, "Bu balığın yaşam yeri, çok ilginç karanlık zeminlerdir. Buraları seven ve insanlarla pek teması olmayan bir balıktır. Görsel olarak da her zaman göremeyeceğimiz balıklardan bir tanesi. Bunlar, zemini kum olan yani bentik alanın içine doğru girer, sadece ağız ve baş kısmı dışarıda olacak şekilde avlanırlar" dedi.



Çanakkale Boğazı'nın biyolojik zenginlik anlamında oldukça güzel bir yer olduğuna işaret eden Tunçer, "Hem floristik hem de faonistik açıdan oldukça zengin Çanakkale. Bu özellikle yerli türlerle beraber, göçmen türlerin de uğrak yeri. Çanakkale Boğazı'nın da kirlenmediği bir gerçeği var. O yüzden bu türleri daha güzel biçimde korumalıyız ve insanlara da sevdirmeliyiz. Bu balık Atlantik Okyanusu'nda yaşıyor. Akdeniz'in güneyinde de yaşan bir tür. Çanakkale Boğazı'nda ilk kez görüyoruz." diye konuştu.



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Şanver Çelik, kendilerine teslim edilen dikenli yılan balığını incelemeye aldıklarını belirterek, şöyle konuştu: "2 metre 23 santim uzunluğunda ve 2 kilo 750 gram ağırlığındaki bu balık, Atlantik Okyanusu kökenli bir tür. Daha sonra Akdeniz'in batısında görülen, oradan da Ege Denizi'ne ve son yıllarda da Kuzey Ege Denizi'ne kadar ulaşmış bir balık. Daha önce Kuzey Ege Denizi'nin belirli bölgelerinden bildirimler oldu. Edremit Körfezi'nde ve Saros Körfezi'nde avlanmıştı.

Dünyada ender görülen bir tür. Bize ilk kez Güzelyalı köyü açıklarında, yani Çanakkale Boğazı'ndan bir bildirim geldi. Çanakkale'de yaklaşık 50 metre derinlikte avlandı ancak dünyada 300-400 metre derinliklere kadar inebilen bir balık. Zeminde yaşayan, ender görülen bir tür. Koruma altına alınması gerekiyor. Laboratuvarda incelemeler tamamlandıktan sonra, dikenli yılan balığını Piri Reis Özel Deniz Müzesi'nde sergileyeceğiz."



1 Eylül’de av sezonunun başlamasıyla çalışmaya başladıklarını ifade eden Yılmazlar-5 gırgır teknesinin kaptanı Erhan Çiftçi de şunları söyledi: "Ender bir balığa rastladık. Güzelyalı açıklarında sardalya avı yaparken ağın içinden çıktı. Yılan balığı sandık ama değişik bir balık. İlk defa gördüğümüz, 2.5 metre boyunda değişik bir balık. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne haber verdik. Onlar da muhtemelen üniversiteye verecekler. İlk defa karşılaştığımız, çenesi kuvvetli, ağı yırtabilen, küreği bile ısırabilen bir balık cinsi. Yaklaşık 50 metre civarlarında yakaladık. Dikenli yılan balığı olduğunu öğrendik. Dünyada ve Türkiye'de türünün çok az, dünyada bazı bölgelerde olduğunu öğrendik."



Tekne mürettebatından Halilcan Çiftçi ise, "Güzelyalı açıklarında yaklaşık 50 metre derinlikte sardalya avı yaparken ağın içinden bu balık çıktı. Bu, yılan balığının farklı, kendini ısıran, saldırgan bir cinsiymiş. Biz de ilk kez görüyoruz ve şaşırdık. 25 kişilik tayfamız var. Herkes fotoğraf çekmek istedi. Ama korkanlar da oldu, şaşıranlar da. Yeni bir tür olduğu için satmak ya da denize atmak yerine incelenmesi için yetkililere haber verdik. Düşündüğümüz gibi de oldu. İncelemeye aldılar balığı" dedi.

