İlk gün 285 bin sağlık çalışanına CoronaVac aşısı yapıldı

Sinovac firmasınca üretilen CoronaVac aşısı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından "Acil Kullanım Onayı" verilmesinin ardından, ilk olarak dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu üyelerine yapıldı.

Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen " Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre birinci aşamada yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasına da bugün başlandı. Bu kapsamda, aşılamanın ilk gününde 285 bin sağlık çalışanına CoronaVac aşısının ilk dozu yapıldı.

