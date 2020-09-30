İlk defa bir araya geldiler! Trump ve Biden'dan karşılıklı hakaretler

ABD'de başkanlık seçimi için yarışan Başkan Donald Trump ile Joe Biden ilk defa bir araya geldikleri canlı yayında birbirlerini sert dile eleştirdi.

Tartışma, moderatör Chris Wallace'ın Başkan Trump'a neden yeni Yüksek Mahkeme Yargıcını atama hakları olduğunu sormasıyla başladı. Biden ise yeni yargıcın seçimden sonra atanması gerektiğini savunuyor.

Wallace, iki adaya "Neden haklı olduğunuzu düşünüyorsunuz?" diye sordu.

Trump "Biz seçimi kazandık, seçimlerin sonuçları olur. Biz seçimi kazandık ve bu nedenle yeni yargıcı seçme hakkımız var" yanıtını verdi.

Trump atamanın zamanlamasını savundu ve "Demokratlar bu şansa sahip olsaydı, onlar da adaylarını belirler ve Senato onayına sunardı" dedi.



Biden, moderatörün "Neden halk sizi seçsin sorusuna?" yanıt verirken "Bu başkan döneminde daha zayıf, daha hasta, daha yoksul, daha bölünmüş ve daha şiddet dolu bir ülke olduk. Ben Başkan Yardımcısı iken bir ekonomik durgunluk devraldık. Benden bunu düzeltmem istendi, düzelttim. Ona büyüyen bir ekonomi devrettik ve bir ekonomik durgunluğa yol açtı. Daha zayıf olma konusunda da, ben Putin'e karşı durdum. O ise Putin'in köpek yavrusu" dedi.

Ayrıca adayların sık sık birbirlerinin sözünü kestiği ve tansiyonun yükseldiği tartışma sırasında, moderatör Wallece Trump'a "Sayın Başkan. Lütfen durun" diye seslendi. Biden ise bunun üzerine Trump için "Bu palyaço varken bir şey söylebilmek zor. Pardon bu kişi " dedi.



Trump, New York Times'ın 2016 ve 2017'de sadece 750 dolar federal gelir vergisi ödediği yönündeki haberi sorulduğunda, "milyonlarca dolar" gelir vergisi ödediğini söyledi.

Biden, Trump'a vergi beyannamelerini yayımlamasını söyleyince, Başkan Trump 2015'ten bu yana yaptığı gibi yakında yayınlayacağını söyleyerek yanıt verdi.

Biden ayrıca "Sen Amerika'nın gördüğü en kötü başkansın" dedi.



Biden, Trump'ın koronavirüs krizini yönetişini eleştirmeye devam etti ve "Bu size salgının Paskalya zamanı (12 Nisan) biteceğini söyleyen adam" dedi.

Trump'ın virüsün tedavisi için çamaşır suyu enjekte edilebileceğini söyleyen Biden, Trump'a "Belki koluna biraz çamaşır suyu enjekte eder ve tedavi olursun" dedi.

Trump ise "Bunu alaycı bir şekilde söyledim ve bunu biliyorsun" dedi.

Tartışmada ilk öfke belirtisi gösteren Joe Biden oldu. Başkan Trump, tekrar tekrar, başkan olursa muhafazakârlar lehine olan dengeyi değiştirmek için Yüksek Mahkemeyi genişletip, genişletmeyeceğini sorunca Biden "Çeneni kapatacak mısın?" dedi ve "Boş konuşmaya devam et" diye ekledi.

Trump ise "İnsanlar anlıyor Joe, Washintgon'daki 47 yılında hiçbir şey yapmadın" diye karşılık verdi.

Başkan Trump, Biden başkan olsaydı, şu ana dek ABD'de 200 bin kişiyi öldüren koronavirüs salgınında, çok daha fazla ABD'linin öleceğini iddia etti.

Trump Biden'a "Sen olsaydın, geç harekete geçeceğin için 200 milyon kişi ölürdü" dedi. Biden'in Çin'den seyahat yasağı kararını geç alacağını savunan Trump, bu yasağın salgınla mücadelede yardımcı olduğunu iddia etti.

Başkan Trump, Biden başkan olsaydı, şu ana dek ABD'de 200 bin kişiyi öldüren koronavirüs salgınında, çok daha fazla ABD'linin öleceğini iddia etti.

Trump Biden'a "Sen olsaydın, geç harekete geçeceğin için 200 milyon kişi ölürdü" dedi. Biden'in Çin'den seyahat yasağı kararını geç alacağını savunan Trump, bu yasağın salgınla mücadelede yardımcı olduğunu iddia etti.

