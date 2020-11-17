İlk defa açıklandı! Gargara koronavirüsü etkisiz hale getiriyor

Koronavirüs aşısı, tüm dünya ülkelerinde çalışması yapılırken BBC'nin haberine göre, ağız gargaralarının laboratuvar ortamında koronavirüsü etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Koronavirüs aşısında sona gelindi. binlerce insan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak uzmanlar tarafından yeni bir koronavirüsten korunma yöntemi ortaya atıldı. Ancak ortaya atılan bu tedavi yöntemi henüz kanıt edilemedi.



Ağız gargaralarının Kovid-19 üzerindeki etkisi, Cardiff Üniversitesinde görevli bilim insanları tarafından incelendi. Çalışma, laboratuvar ortamında, kişinin nazal ve oral kanallarındaki durumun taklit edildiği bir test tüpü içinde yürütüldü.

Uzmanlar, yüzde 0,07 oranında setilpiridinyum klorür içeren ağız gargarasının, Kovid-19'u 30 saniyede etkisiz hale getirebildi. Gargaranın, tükürükteki virüsü öldürmeye yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

Koronavirüs için ortaya atılan bu edavi yöntemi henüz doğrulamadı ve kanıt bekliyor.

Diş eti hastalıkları uzmanı Dr Nick Claydon, setilpiridinyum klorür içeren ağız gargaralarının, salgın döneminde el yıkama, fiziksel mesafe ve maske takma gibi insanların önemli bir rutini haline gelebileceği öngörüsünde bulundu.

Penn State Tıp Fakültesinde görevli uzmanların yaptığı çalışmanın ekimde açıklanan bulguları da bazı gargaraların ve bebek şampuanlarının Kovid-19'u etkisiz hale getirebileceğini göstermişti.

