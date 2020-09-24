"İlitam kontenjanları artırılmalı"

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir yönetimiyle birlikte Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’u ziyaret ederek, İLİTAM kontenjanları ile ilgili taleplerini iletti. Yüzde 50 oranında düşürülen kontenjanların eski şekline döndürülmesini talep eden Güldemir, en azından kamu personeli için İLİTAM yolunun açılmasını önerdi.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir ve beraberindeki heyet Kamu Başdenetçisi Ombudsman Şeref Malkoç’u Kamu Denetçiliği Kurumu’ndaki makamında ziyaret ederek din görevlilerinin sorunlarını iletti. Genel Başkan Güldemir, İLİTAM ile ilgili kontenjanların yarı yarıya düşürülmesini gündeme alarak, bu alanda yeni bir düzenleme istediklerini talep etti. Görüşmede ilahiyat önlisans mezunlarının sorunlarını anlatan Genel Başkan Mehmet Ali Güldemir, “Merkezi Yerleştirme ile dikey geçiş yapılacak Yüksek Öğretim Lisans Programları’nın kontenjanları geçtiğimiz Haziran ayında 8150 olarak açıklanmış ve ilahiyat önlisans mezunları tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. Ancak ÖSYM Ağustos ayında yayınladığı DGS klavuzunda İlahiyat Önlisans Kontenjanları yüzde 50 oranında düşürülerek 4850 olarak açıkladı. Bu rakam ihtiyacı karşılamaktan çok uzak. Biz sendika olarak din görevlilerin lisans tamamlamasının ve mesleki bilgiler noktasında daha donanımlı olmasının çok önemli olduğuna inanıyoruz” dedi.



Güldemir en azından kamu personelleri arasında İLİTAM eğitimi almak isteyenler için yeni bir düzenleme istediklerini de ifade ederek, “Din hizmeti oldukça önemli bir hizmettir. Din görevlisi kardeşlerim daha donanımlı daha eğitimli olduklarında din hizmetinin kalitesi de artacaktır. Bu yüzden İLİTAM kontenjanlarının Haziran ayında açıklandığı şekli ile kalmasını istiyoruz. Sınavsız lisans tamamlamanın AYM tarafından iptal edilmesi, bu alanda büyük bir boşluk oluşturdu. Biz sadece kamu personelini kapsayacak şekilde bu konunun yeniden değerlendirilmesini istiyoruz” diye konuştu.



Kurumda çalışan 4/B sözleşmeli personelin sıkıntılarını da anlatan Güldemir “Tüm 4/B sözleşmeli personelin 3+1 formülü ile kadroya alınması ve çalışmalarını müteakip 1 yılın sonunda eşi ister kamuda isterse özel sektörde çalışsın tüm 4/B sözleşmeli personelin becayiş ve eş durumu tayininden yararlanmasının iş barışı açısından son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. 9 Temmuz 2018’den sonra atatan 4/B sözleşmeli personel çakılı kadro gereği 1 yılın sonunda eş durumu ve becayiş hakkından yararlanamıyor, bu da eşinden ve çocuklarından ayrı çalışmak zorunda kalan personelin moral ve motivasyonunu düşürüyor. Sendika olarak kurum personelimizi sıkıntıya sokan bu uygulamaların bir an önce düzeltilmesini istiyoruz” dedi.

AHMET AÇIKAY / ANKARA

