İlişkileri yumuşatacak hamle! İki lider telefonda görüşecek
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'ye yönelik "İyi niyetli diyaloğu yeniden başlatalım" çağrısı sonrası iki ülkeden ilişkileri yumuşatacak yeni bir hamle geldi.
GÜNDEM 22.09.2020, 17:52
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam saat 20.00'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüşecek.
Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a askeri destek sağlayarak bölgede gerilimi tırmandıran Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından Türkçe paylaştığı mesajında, "İyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım" ifadelerini kullanmıştı. Macron'un diyalog çağrısının ardından iki ülkeden ilişkileri yumuşatacak yeni bir hamle geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün akşam 20.00'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Görüşmede Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelerin ve 24-25 Eylül'deki AB zirvesinin ele alınması bekleniyor.
Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a askeri destek sağlayarak bölgede gerilimi tırmandıran Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından Türkçe paylaştığı mesajında, "İyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım" ifadelerini kullanmıştı. Macron'un diyalog çağrısının ardından iki ülkeden ilişkileri yumuşatacak yeni bir hamle geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün akşam 20.00'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Görüşmede Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelerin ve 24-25 Eylül'deki AB zirvesinin ele alınması bekleniyor.
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