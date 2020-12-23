İlginç olay! Pilot şaşırdı, yolcuları başka yere indirdi
Nepal'de Buddha Havayolları şirketine ait bir uçak, yolcuları yanlış hava limanına indirdi. Şirket, iletişim konusunda hata olduğunu ifade ederek özür diledi ve inceleme başlatıldığını açıkladı.
GÜNDEM 23.12.2020, 21:26
Nepalde Buddha Havayolları'na ait 69 yolculu uçak, yolcuları yanlış havaalanına götürdü. Uçağın başkent Katmandu'dan Janakpur'a iniş yapması beklenirken, 257 kilometre uzaklıktaki Pokhara'ya iniş yaptı.
Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, merkez personeli ve pilotlar arasında yanlış iletişim oldu. Mesleki bir hata veya bir insan hatası. Bu tür hatalar organizasyonda kayıplara neden olsa da, güvenlik sorunuyla hiçbir ilgisi yoktur. İç komitemiz, gelecekte hatanın tekrarlanmaması için uygun bir sistem önerecektir ifadeleri kullanıldı.
Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, merkez personeli ve pilotlar arasında yanlış iletişim oldu. Mesleki bir hata veya bir insan hatası. Bu tür hatalar organizasyonda kayıplara neden olsa da, güvenlik sorunuyla hiçbir ilgisi yoktur. İç komitemiz, gelecekte hatanın tekrarlanmaması için uygun bir sistem önerecektir ifadeleri kullanıldı.
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